Yemek yaparken baharatları ocağın yanında tutmayın! İşte nedeni...

KARANLIK VE SERİN ORTAMDA SAKLAYIN

Baharatlar nemli ve sıcak ortamlarda çabucak bozulur. Bu nedenle baharatlarınızı kapalı ve serin ortamlarda saklamalısınız. Örneğin baharatlarınızı ocağın üzerindeki dolaplarda kesinlikle saklamamalısınız. Ya da yemek yaparken baharatları ocağın yanında bekletmemelisiniz. Çünkü ocaktaki sıcaklık baharatların bozulmasına neden olabilir. Baharatlarınızı buzdolabında ya da serin bir kilerde saklayabilirsiniz.

SERAMİK SAKLAMA KABINDA TUTUN

Işığı engellediği için baharatları seramik saklama kaplarında muhafaza etmeniz yararınıza olacaktır.

HAVA GEÇİRMEYEN SAKLAMA KAPLARINDA MUHAFAZA EDİN

Nasıl ki kahveyi açıkta bıraktığınızda kokusu kayboluyorsa aynı durum baharatlar için de geçerli. Baharatların hava ile temas etmeleri çabucak bozulmalarına sebep olur. Hava geçirmeyen saklama kapları, baharatlarınızın tazeliğini korumaya yardımcı olur.

TAZELERİNİ DERİN DONDURUCUDA SAKLAYIN

Yemeklerinizde taze baharatı tercih ediyorsanız, derin dondurucuda saklayabilirsiniz. Böylelikle baharatlar bozulmadan uzun süre kalacaktır. Yemek yapmadan önce donmuş baharatları elinizle kolayca ufalayabilirsiniz.

KİLİTLİ POŞET DE OLUR

Derin dondurucuda saklamak istemiyorsanız taze ot halindeki baharatlarınızı kilitli poşetlerde de saklayabileceğinizi unutmayın. Böylelikle hava almayacak ve uzunca bir süre taze kalacaktır. Kilitli poşetlerinizi ışıktan ve ısıdan uzak tutmayı da ihmal etmeyin.

RAF ÖMÜRLERİ BİR YIL!

Baharatlar, bir yıldan sonra tazeliğini yitirir. Bu nedenle satın aldığınız baharatları bir yıldan uzun süre kullanmamaya dikkat etmelisiniz. Eğer baharatları ne zaman satın aldığınızı unutacağınızı düşünüyorsanız, kavanozun üzerine not edip süre kontrolü yapabilirsiniz.

EĞER KOKMUYORSA...

Baharatın taze olup olmadığını en iyi şekilde koklayarak anlayabilirsiniz. Eğer baharatınız artık ilk günkü gibi kokmuyorsa bozulmuş demektir. Bozulmuş baharatı kullanmamaya dikkat etmelisiniz.