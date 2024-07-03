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Dünya Yemek yaparak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi
Dünya

Yemek yaparak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Yeniakit Publisher
2024-07-03 23:23:00 -
Yemek yaparak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Ganalı şef Ebenezer Smith,802 saatten fazla yemek yaparak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

Ganalı şef Ebenezer Smith, 802 saat 25 dakika boyunca yemek pişirerek Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, halk arasında "şef Smith" olarak bilinen Ebenezer Smith, ülkenin başkenti Akra'da 1 Şubat'ta başladığı yemek pişirme maratonunu 6 Mart'ta bitirdi.

Smith, 802 saat 25 dakika ile "en uzun süre yemek yapma" rekoru kırdı.

Şef Smith, Guinness Rekorlar Kitabı'ndan aldığı sertifikanın ardından yaptığı açıklamada, hedefinin başta 1200 saat olduğunu ancak 802 saat 25 dakika yemek pişirdiğini söyledi.

Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Smith, İrlandalı şef Alan Fisher'in Kasım 2023'te 119 saat 57 dakika boyunca yemek pişirerek kırdığı Guinness Dünya Rekoru'nu da geride bıraktı.
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