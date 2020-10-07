Yemek Tarifleri

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Tereyağlı balık buğulama tarifi

Malzemeler:

800-1000 gr. arası beyaz etli balık filetosu

Tereyağı

3 domates

200 gr. taze mantar

1 adet çarliston biber

2 ince kıyılmış iki baş soğan

4 kaşık krema

Yarım bardak su

2 adet defne yaprağı

1 tatlı kaşığı tuz

Yeterli miktarda karabiber

Tereyağlı buğulama yapılışı:

Bu muhteşem yemeği Levrek, mezgit veya somon filetosu ile yapabilirsiniz. Fırın ayarının 180 derece olması gerekmektedir. Tavada tereyağını erittikten sonra mantarları suyu çekene kadar sote etmelisiniz. Domatesleri tava zarı bütüklüğünde doğrayın ve ince halkalar halinde kesilmiş biberler ile taze soğanları küçük parçalar halinde doğrayarak ilave edin. 2 ila 3 dk. daha sote işlemi gerçekleştirdikten sonra karabiber ve tuzunu koyun. Kremanızı bir miktar su ile inceltin ve sosa ekleyin. Diğer tarafta fırına dayanıklı cam bir kabı yağlayın. Porsiyon kesilmiş vaziyette fileto balıkları, çiğ olarak tek sıra halinde kaba ekleyin. Sosu üzerine dökün. Çeşitli yerlerine limon dilimlerini ve defne yapraklarını koyarak kabı fırının orta katına yerleştirin, 20 dk. pişirin. Fırından çıktıktan hemen sonra servis yapabilirsiniz.

Kıyma harçlı patates dolması tarifi

Dolma ülkemizde çok yaygın tüketilen ve sevilen bir yemek türüdür. En çok bilineni biber olması olmakla birlikte, kabaktan patlıcandan ve patatesten de dolma yapılmaktadır. İşte nefis bir kıyma harçlı patates dolması tarifi…

Malzemeler

7 adet orta boy patates

3 yemek kaşığı sıvı yağ

1 adet kuru soğan(orta boy, yemeklik doğranmış)

300 gram dana kıyma

1 adet kapya biber(küçük küp doğranmış)

3 adet sivri biber(küçük küp doğranmış)

2 diş rendelenmiş sarımsak

2 adet domates(soyulmuş, küp doğranmış)

2 çay kaşığı tuz

Salçalı Sos İçin:

2 su bardağı su

2 yemek kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı tuz

Patates dolması yapılışı

Patateslerin içini tatlı kaşığı yardımıyla oyun.

Oymuş olduğunuz patatesleri kızgın yağda çok yumuşamayacak kadar kızartın.

Kıyma harcını hazırlamak için; bir tavada sıvı yağ ve soğanı kavurun.

Üzerine kıymayı ekleyip kavurmaya devam edin.

Kavrulan kıymanın üzerine kırmızı kapya biber, yeşil biber, rendelenmiş sarımsak, soyulmuş, doğranmış domates ve tuzu ekledikten sonra 3-4 dakika daha kavurup ocaktan alın.

İçini oyup kızarttığınız patateslerin içerisine kavurduğunuz kıymalı harcı ekleyin. Bir fırın tepsisine veya güvecin içerisine patates dolmalarını yerleştirin.

Bir kapta su, salça ve tuzu ekleyip karıştırın. Bu karışımı patates dolmalarının üzerine gezdirin.

Önceden ısıtılmış 195 derece fırında 35 dakika pişirin. Patates dolmaları hazır, afiyet olsun!

Izgara tavuk bonfile tarifi

Yağsız bir protein olan tavuk kolay pişirilme özelliğine sahipken aynı zamanda özellikle diyet yapan kişiler tarafından tercih edilmektedir. Izgara ile yapılan tavuk bonfile lezzeti de tavuğun en lezzetli hallerinden biridir. İşte ızgarada pişen tavuk bonfile tarifi…

Malzemeler

400 gram tavuk bonfile

3 yemek kaşığı soğan suyu

2 yemek kaşığı zeytinyağı

5 yemek kaşığı süt

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

Yarım tatlı kaşığı tuz

Yarım tatlı kaşığı karabiber

Kekik

3 diş sarımsak

Servis için:

Buharda pişmiş sebzeler

Izgara tavuk bonfile yapılışı

Tavukları inceltin ve malzemelerle harmanlayın.

Buz dolabında marine sosunun içinde 1-2 saat bekletin .

Izgara tavasında her iki tarafını da pişirin.

Buharda pişmiş sebzelerle birlikte servis edin. Afiyet olsun...

Ev usulü et döner tarifi

Döner neredeyse milli yemeklerimiz arasında en çok sevilen ve yaygın olanıdır. Ülkemizde hangi memlekette doğarsa doğsun döneri sevmeyen kişi çok azdır. İşte ev yapımı lezzetli et döner tarifi…

Malzemeler

6 dilim dana biftek

500 gram orta yağlı dana kıyması

1 çay kaşığı karabiber

Et döner nasıl yapılır?

Orta yağlı dana kıyma, karabiber ve tuz ile yoğurulur. İki dilim biftek yan yana koyulur. Bifteklerin üzerine hazırlanan kıymanın yarısını yayılır. Kıymanın üzerine iki dilim biftek daha eklenir ve kalan kıyma eklenir. Bu işlemin ardından kalan biftekler eklenir ve rulo şeklinde sarılır. Streç filmle sıkıca sarıp, derin dondurucuda bir gece dinlendirilir. Pişirileceği zaman dolaptan çıkarılıp ince ince dilimlenir. Teflon bir tavaya alıp, yüksek ateşte, karıştırarak pişirilir. Ev dönerini iki hafta boyunca buzlukta saklayabilirsiniz.