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İSLAM Yemek Sofra Duası Türkçe ve Arapça Yemek Duası Okunuşu!
İSLAM

Yemek Sofra Duası Türkçe ve Arapça Yemek Duası Okunuşu!

Yemek yedikten sonra verilen nimetlere şükretmek için yemek duası okunur. Sofra duası olarak da bilinen yemek duası okunuşu ve manası merak edilmekte. Yemek yedikten sonra okunacak yemek duasının okunuşu ve anlamı ise araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Yemek Sofra Duası Türkçe ve Arapça Yemek Duası Okunuşu!

Yeniakit Publisher
2021-02-22 23:19:00 -
Yemek Sofra Duası Türkçe ve Arapça Yemek Duası Okunuşu!

Hadis kaynaklarında yemek duası ile ilgili önemli bilgilere yer verilmiştir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) yediği yemeğin ardından birçok farklı yemek duası okumuştur. Allah’a (c.c) şükretmek amaçlı okunan bu duanın hemen herkesin sofrasında yeri vardır.

Yemek Sofra Duası Türkçe ve Arapça Yemek Duası Okunuşu

Sahabeden Ebû Saîd el-Hudrî (r.a.) anlatıyor: Hz. Peygamber (s.a.v.) bir şey yeyip içtikten sonra şu duâyı okurdu:

Okunuşu

Elhamdü lillâhillezî et’amenâ ve sekânâ ve cealenâ müslimîn Elhamdü lillâhi hamden kesîran mübâreken fîhi, ğayra mekfiyyin, ve lâ müveddein ve lâ müsteğnen anhü Rabbenâ.

El-Hamdü lillâhillezî et‘amenî hâzat-taâme ve razakanîhi min ğayri havlin velâ kuvvetin

Anlamı

"Bize yedirip içiren ve bizi Müslümanlardan kılan Allâh'a hamdolsun”(Tirmizî, Daavât 5 5; Ebû Dâvud, Et'ime 5 2 ; İbnu Mâce, Et'ime 16 )

“Ey Rabbimiz! Sana tertemiz duygularla, eksilmeyip artan, huzurundan geri çevrilmeyip kabul edilen sayısız hamd ile hamd ederiz. ” (Buhârî, Et`ime 54.;Ebû Dâvûd, Et`ime 52 (3849); İbni Mâce, Et`ime 16)

“Bu yiyeceği bana yediren ve tarafımdan hiçbir güç ve kuvvet olmadan bunu bana rızık kılan Allâh'a hamdolsun” derse geçmiş günahları affolunur" dedi.”(Ebû Dâvud, Libâs 1; Tirmizî, Da'avât 55; İbnu Mâce, Et'ime 16)

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