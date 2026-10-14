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Teknoloji-Bilişim
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Vivo’dan devasa bataryalı amiral gemisi geliyor! İşte canavarın özellikleri...

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Vivo’dan devasa bataryalı amiral gemisi geliyor! İşte canavarın özellikleri...

Teknoloji devi vivo, Temmuz ayında vitrine çıkardığı X300 E modelinin yerini alacak olan yeni canavarı vivo X500E için geri sayıma geçti.

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Foto - Vivo’dan devasa bataryalı amiral gemisi geliyor! İşte canavarın özellikleri...

Önümüzdeki aylarda resmi lansmanı gerçekleştirilmesi beklenen akıllı telefon, Bluetooth SIG sertifikasını alarak piyasaya sürülme sürecinde kritik bir eşiği daha geride bıraktı.

#2
Foto - Vivo’dan devasa bataryalı amiral gemisi geliyor! İşte canavarın özellikleri...

Bluetooth veri tabanında V2656 model numarasıyla boy gösteren cihazın, gösterişli özellikleriyle pazarda dengeleri değiştirmesi bekleniyor.

#3
Foto - Vivo’dan devasa bataryalı amiral gemisi geliyor! İşte canavarın özellikleri...

Sızan teknik detaylara göre gücünü MediaTek Dimensity 9500 yonga setinden alacak olan vivo X500E, 6,59 inçlik şık bir ekranla kullanıcıların beğenisine sunulacak.

#4
Foto - Vivo’dan devasa bataryalı amiral gemisi geliyor! İşte canavarın özellikleri...

50 MP ana kamera ve 64 MP periskop telefoto lensiyle fotoğraf tutkunlarını heyecanlandıran model, tam 7.500 mAh kapasiteli devasa bataryasıyla şarj sorununu tarihe gömmeyi vaat ediyor.

#5
Foto - Vivo’dan devasa bataryalı amiral gemisi geliyor! İşte canavarın özellikleri...

Geçtiğimiz ay tanıtılan X500, X500 Pro ve X500 Pro Max’ten oluşan aileye eklenecek yeni model için teknoloji meraklılarının heyecanlı bekleyişi sürüyor.

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