Vivo’dan devasa bataryalı amiral gemisi geliyor! İşte canavarın özellikleri...
Teknoloji devi vivo, Temmuz ayında vitrine çıkardığı X300 E modelinin yerini alacak olan yeni canavarı vivo X500E için geri sayıma geçti.
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Teknoloji devi vivo, Temmuz ayında vitrine çıkardığı X300 E modelinin yerini alacak olan yeni canavarı vivo X500E için geri sayıma geçti.
Önümüzdeki aylarda resmi lansmanı gerçekleştirilmesi beklenen akıllı telefon, Bluetooth SIG sertifikasını alarak piyasaya sürülme sürecinde kritik bir eşiği daha geride bıraktı.
Bluetooth veri tabanında V2656 model numarasıyla boy gösteren cihazın, gösterişli özellikleriyle pazarda dengeleri değiştirmesi bekleniyor.
Sızan teknik detaylara göre gücünü MediaTek Dimensity 9500 yonga setinden alacak olan vivo X500E, 6,59 inçlik şık bir ekranla kullanıcıların beğenisine sunulacak.
50 MP ana kamera ve 64 MP periskop telefoto lensiyle fotoğraf tutkunlarını heyecanlandıran model, tam 7.500 mAh kapasiteli devasa bataryasıyla şarj sorununu tarihe gömmeyi vaat ediyor.
Geçtiğimiz ay tanıtılan X500, X500 Pro ve X500 Pro Max’ten oluşan aileye eklenecek yeni model için teknoloji meraklılarının heyecanlı bekleyişi sürüyor.
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