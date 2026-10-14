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Yerel Esenyurt’ta korku dolu anlar! Kadın suya kapılıp böyle sürüklendi
Yerel

Esenyurt’ta korku dolu anlar! Kadın suya kapılıp böyle sürüklendi

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Esenyurt'ta etkili olan sağanak yağış nedeniyle göle dönen yolda bir kadın suya kapıldı. Vatandaşların kadını kurtardığı anlar anbean görüntülendi.

Esenyurt ilçesi Dereyolu Hürriyet Mahallesi'nde etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü. Vatandaşlar zor anlar yaşarken, bir kadın ise suya kapıldı. Suyun etkisiyle sürüklenen kadının yardımına koşan vatandaşlar, kadını kurtardı. Araçlar ise suya gömüldü. Kadının sürüklendiği ve kurtarıldığı anlar kameraya yansıdı.

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Yorumlar

emekli

kafası durmuş elindeki üç kuruşluk açık şemşiyeyi bırakırdı suya gömülmüş yelken vazifesi gördü taki şemşiye kırılana kadar .yoksa sürüklüyecek kadar su büyük değildi
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