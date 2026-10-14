Esenyurt’ta korku dolu anlar! Kadın suya kapılıp böyle sürüklendi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Esenyurt'ta etkili olan sağanak yağış nedeniyle göle dönen yolda bir kadın suya kapıldı. Vatandaşların kadını kurtardığı anlar anbean görüntülendi.
Esenyurt ilçesi Dereyolu Hürriyet Mahallesi'nde etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü. Vatandaşlar zor anlar yaşarken, bir kadın ise suya kapıldı. Suyun etkisiyle sürüklenen kadının yardımına koşan vatandaşlar, kadını kurtardı. Araçlar ise suya gömüldü. Kadının sürüklendiği ve kurtarıldığı anlar kameraya yansıdı.
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