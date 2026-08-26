Yemek firmasının yemeği 41 kişiyi zehirledi
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Niğde’de aynı yemek şirketinden gönderilen öğle yemeklerini yiyen iki ayrı işletmenin 41 çalışanı bulantı ve kusma şikayetleriyle hastanelik oldu
Niğde’de iki ayrı işletmede, aynı yemek firmasından alınan yemekten yiyen 41 kişi, bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.
Niğde’de aynı yemek şirketinden gönderilen öğle yemeklerini yiyen iki ayrı işletmenin çalışanlarında bulantı ve kusma şikayetleri görüldü. Rahatsızlanan 41 işçi ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. İşçilerin durumunun iyi olduğu bildirildi.
Niğde Valiliği tarafından yapılan açıklamada, ilk incelemelerde rahatsızlanan çalışanların aynı yemek firmasından temin edilen öğle yemeğini tükettikleri, genel sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilerek olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.