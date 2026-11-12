Yemek borusu olmadan doğdu: Ameliyatla hayata tutundu!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Ordu'da yemek borusu gelişmeden dünyaya gelen bebek, kapalı yöntemle gerçekleştirilen başarılı bir operasyonla sağlığına kavuştu.
Ordu Şehir Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, dün dünyaya gelen 33 haftalık kız bebekte, "özofagus atrezisi" olarak adlandırılan doğumsal anomali saptandı.
Yemek borusu gelişmediği için beslenemeyen 2 kilogram ağırlığındaki bebek, Çocuk Cerrahisi, Anestezi Anabilim Dalı ve Yenidoğan Servisi doktorlarının da yer aldığı operasyonda ameliyat edildi.
Başarılı operasyonun ardından bebeğin tedavisine Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde devam ediliyor.