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Yaşam Yemek borusu olmadan doğan bebek
Yaşam

Yemek borusu olmadan doğan bebek

Samsun'da yemek borusu olmadan doğan Erva bebeğin yemek borusu ameliyatla 3 santimetreden 15 santimetreye çıkarılarak hayata tutunması sağlandı.

Yeniakit Publisher
2022-05-28 13:19:00 - 2022-05-28 13:21:29
Yemek borusu olmadan doğan bebek

Murat (27) ve İlknur (26) Kaya çiftinin ilk bebekleri olan Erva Kaya, yemek borusu olmadan dünyaya geldi.

Erken müdahale edilmezse sonucu ölüm olan durum karşısında aile uzman doktor Ayşe Bahar Edirne’ye ulaştı. Uzm. Dr. Edirne, bebeğin 3 santimetre olan yemek borusunu ameliyatla 15 santimetreye çıkararak hayatını kurtardı.

Doğduğu anda yapılan tetkiklerde bebeğin yemek borusunun olmadığının fark edildiği belirten ve ameliyatı gerçekleştiren doktor Edirne, ''Binde bir olsa da karşımıza çıkabiliyor. Bu durum, ameliyat gerektiyor, eğer yapılmazsa  yaşama şansı olmuyor.'' bilgisini verdi. 

Samsun'da yemek borusu olmadan doğan bebeğe mucize dokunuş

KOLAY ŞEYLER YAŞAMADIK

Anne İlknur Kaya, “Bebeğimiz doğduğunda yemek borusu olmadığı tespit edildi. Bu vesileyle doktorumuz Bahar Hanım ile tanıştık. Hocamız bize yol gösterdi. Tedavi sürecini anlattı. Tabii ki kolay şeyler yaşamadık. 25 gün çocuğumuzdan ayrı kaldık. Zorlu bir süreçti ama çok şükür başarıyla atlattık” diye konuştu. Baba Murat Kaya ise “Tanı koyulduğunda hemen araştırmaya başladık. Bahar hocamızın daha önce bu operasyonu başarılı bir şekilde yaptığını gördük. Kendisi bize yardımcı oldu. Telefon görüşmesinde bile ameliyatı çok rahat bir şekilde yapacağını söyledi. Tedavisi olan bir rahatsızlık olduğunu bize bildirdi. Şu anda bebeğimiz çok sağlıklı. ” şeklinde konuştu.

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