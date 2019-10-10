Yemeğin yanında su içmek zararlı mıdır? sorusu çoğu kişi tarafından merak edilmektedir. Su çözündüğünde ve bağırsaklar tarafından emildiğinde hızlıca yağ dokusuna dönüşür. Bu da yiyeceklerin yağa dönüşüp hızlıca atar damarlara karıştığı anlamına gelmektedir. Bu bir süre böyle devam ederse kolesterol ya da kalp problemlerine neden olabilir. İşte detaylar...

Yemeğin yanında su içmek zararlı mıdır?

Mide, yiyeceklerin kolayca sindirilmesine yardım edecek asitleri üretecek şekilde tasarlanmıştır. Tüm bu süreç kişinin sindirim sistemine bağlıdır.

Ancak, soğuk su içtiğinizde asitler yavaşlayıp güçsüzleşecek ve yiyecekleri sindirmek daha uzun zaman alacaktır.

Dr. Gönül Ateşsaçan, 'Aç değilseniz yemeyin ve yerken de; yüzde 75 doyma kuralını uygulayın. Evde veya dışarıda yerken mümkün olduğu kadar basit şekilde beslenin. En fazla 3 veya 4 yiyeceği karıştırın. Mevsimlere göre beslenmeye özen gösterin.' dedi.

Yazın sulu ve serin gıdalar, kışın sıcak ve kuru gıdalar tüketin. Tatlandırıcı ve şeker kullanmayın. Yiyecekleri 30-40 kez çiğneyin. Ağızda çiğnenen asidik gıdalar alkali olurlar ve midede o denli az asit oluştururlar. Bu da kilo vermeye yardımcı olur. Yemek sırasında su veya sıvı tüketmeyin. Sindirim yavaşlar, fermantasyona izin verecek şekilde tükürük ve mide salgıları sulanır. Öğün aralarında günde toplam 10-12 bardak-2 litre (saf ve alkalik) su tüketin.

Sabah kalkınca 2 bardak; kahvaltıdan sonra 2 bardak; yemekten sonra 2 bardak; akşam yemekten sonra yatmadan önce 2 bardak su içmeye çalışın. Çok ağır bedensel çalışmıyorsanız daha hafif beslenin. Yemeklerinizi sakin bir ortamda, oturarak, huzurlu olarak yiyin. Ne kadar hızlı yerseniz, o kadar yavaş hazmedersiniz. Bu da kilo almanıza neden olur. Hastayken, ateşiniz varken sulu gıdalar tüketin. Duygusal çöküntü yaşıyorsanız, kızgın, endişeli ve üzüntülü iseniz yemek yemeyin. Sindirim sistemi kapanır çalışmaz. Yediğiniz her şey kalır, asit ve toksin üretir. Bu durumlarda oruç tutmak iyidir. Unutmamak gerekir ki önemli olan ne yediğinizdir, ama daha da önemlisi ne kadar yediğinizdir.