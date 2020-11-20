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Ekonomi Yeme-içme sektörü taleplerini ATO'ya iletti
Ekonomi

Yeme-içme sektörü taleplerini ATO'ya iletti

ATO Başkanı Gürsel Baran: - "Meslek komitelerimiz aracılığıyla ATO'ya kayıtlı tüm üyelerimizin içinde bulunduğu durumu yakından takip ediyoruz. Üyelerimizin yanındayız" - Yeme-içme sektörünün temsilcileri, KGF destekli kredilerin kapsamının sektörün yararlanacağı şekilde genişletilmesini istedi

Yeniakit Publisher
2020-11-20 11:29:56 -
Yeme-içme sektörü taleplerini ATO'ya iletti

ANKARA (AA) - Yeme-içme sektörünün temsilcileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını için alınan önlemler kapsamında serbest bırakılan paket servisinin, iş hacimleri için küçük bir oran teşkil ettiğini belirterek, "can suyu"na ihtiyaç duyduklarını ifade etti.

Ankara Ticaret Odasından (ATO) yapılan açıklamaya göre, Oda'nın Pastacılar, Çikolata ve Tatlıcılar ve Lokanta ve Kafe Hizmetleri Meslek Komitesi ile Hizmet Sektörü Özel İhtisas Komisyonu temsilcileri, ATO Başkanı Gürsel Baran'ı ziyaret ederek, alınan tedbirlerin sektör üzerindeki etkilerine ilişkin bilgi verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Baran, ziyarette odaya kayıtlı tüm sektörleri yakından takip ettiklerini ve taleplerini vakit geçirmeden ilgili kurum ve kuruluşa ilettiklerini belirterek, "Meslek komitelerimiz aracılığıyla ATO'ya kayıtlı tüm üyelerimizin içinde bulunduğu durumu yakından takip ediyoruz. Üyelerimizin yanındayız. Onların sıkıntılarının çözümü için canla başla çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Lokanta, restoran, kafe, pastane gibi yeme-içme sektörü başta olmak üzere hizmet ana sektörü altında faaliyet gösteren sektörlerin pandemi sürecinde var olma mücadelesi verdiğini kaydeden Baran, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Türkiye Ekonomi Şurası'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan sektör için vergi ödemelerinin ertelenmesi ve kira desteği talebinde de bulunduğunu anımsattı.

- Sektörün talepleri

Sektör temsilcileri ise önlemler kapsamında serbest bırakılan paket servisinin, iş hacimleri içerisinde yüzde 10'luk bir oran bile teşkil etmediğini belirterek, "can suyu"na ihtiyaç duyduklarını aktardı. Sektör temsilcileri taleplerini özetle şöyle sıraladı:

"Turizm sektörü için verilen Kredi Garanti Fonu (KGF) destekli kredilerin kapsamının yeme-içme sektörü ile bu sektörün tedarikçileri ve imalatçılarının da yararlanacağı şekilde genişletilmesi, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırmasına İlişkin Kanun'da yapılandırma için baz alınan 31 Ağustos tarihinin 31 Aralık'a uzatılması, yeme-içme sektörüne verilen kısmi çalışma ödeneğinin devam ettirilmesi, kredi yeniden yapılandırılmalarında faizin yüksek tahakkuk ettirilmemesi."

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