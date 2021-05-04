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Yellen'den fed'e faiz çağrısı
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Ekonomi Yellen'den fed'e faiz çağrısı
Ekonomi

Yellen'den fed'e faiz çağrısı

Ekonominin aşırı ısındığını belirten ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, faiz oranlarının arttırılması çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-05-04 20:59:00 -
Yellen'den fed'e faiz çağrısı

The Atlantic dergisi tarafından düzenlenen video konferans etkinliğine katılan Yellen, ABD Başkanı Joe Biden'ın toparlanma planına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yellen, "Ekonomimizin aşırı ısınmadığından emin olmak için faiz oranlarının biraz artması gerekebilir." dedi.

Harcamaların ekonominin büyüklüğüne kıyasla nispeten küçük olsa da faiz oranlarında ılımlı artışlara neden olabileceğini belirten Yellen, bu yatırımlara ekonominin rekabetçi ve üretken olması için ihtiyaç olduğunu, ekonominin bu şekilde daha hızlı büyüyeceğini kaydetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerini hafifletmeye yönelik 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketini mart ayında hayata geçiren Biden, nisan ayında da ekonominin yeniden canlanmasına yönelik ekonomi planını açıklamıştı.

Biden'ın ekonomi planının ilk aşamasını 2,3 trilyon dolarlık altyapı paketi oluştururken, bir sonraki aşamasını eğitim, çocuk bakımı ve ailelere yönelik harcamaları içeren 1,8 trilyon dolarlık kapsamlı bir harcama paketi oluşturmuştu.

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