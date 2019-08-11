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Yelken: RS:X Gençler Dünya Şampiyonası

- Rusya'da düzenlenen organizasyonda Kerim Sahir Giritlioğlu, 17 yaş altı kategorisinde bronz madalya kazandı

11 Ağustos 2019 Pazar 12:09
Yelken: RS:X Gençler Dünya Şampiyonası


ANKARA (AA) - Rusya'nın Saint Petersburg kentinde düzenlen Yelken RS:X Gençler Dünya Şampiyonası'nda milli takım sporcusu Kerim Sahir Giritlioğlu, 17 yaş altı kategorisinde üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Galatasaray Kulübü sporcusu Kerim Sahir Giritlioğlu, 16 ülkeden 59 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada genel kategoride ise 27. sırayı aldı.

Organizasyonda Türkiye'yi erkeklerde temsil eden Batuhan Arslan 32, Jeremy Berke Zalma 50 ve Kuzey Öztaş 54. olurken, kadınlarda Melissa Ertekin 34. sırada yarışları tamamladı.

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Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 12:09
  1. Kerim Sahir Giritlioğlu
  2. Rusya
  3. Yelken
  4. Yelken RS:X Gençler Dünya Şampiyonası

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