Oyuncu Melisa Döngel’in uyuşturucu yazışmaları ve madde kullanırken fotoğrafı ortaya çıktı: “Acil kanka, kokcu var mı?”

Buket K. ile gerçekleşen bir başka konuşmada ise Miami'den getirilen özel bir maddeye dair paylaşımlar ve Döngel'in "Ben de istiyorum, ben de" şeklindeki talebi dosyada yer aldı. Telefon incelemesi sadece mesajlarla sınırlı kalmayıp galeri kayıtlarında yer alan görsel materyallerle de desteklendi. Ekipler tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımını ve bulundurulduğunu kanıtlar nitelikte birçok fotoğraf ve ekran görüntüsü tespit edildi.