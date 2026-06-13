Oyuncu Melisa Döngel’in uyuşturucu yazışmaları ve madde kullanırken fotoğrafı ortaya çıktı: “Acil kanka, kokcu var mı?”
İstanbul merkezli uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 43 zanlının yanı sıra, oyuncu Melisa Döngel’in telefon incelemesinden de şoke edici deliller çıktı. Soruşturma dosyasına giren incelemelerde, Döngel’in uyuşturucu madde kullanımına dair galeri fotoğrafları ve uyuşturucu temini için attığı "Kanka kokcu var mı?", "Kok no lazım, acil kanka" gibi mesajları tespit edildi. Ünlü oyuncunun uyuşturucu ağındaki yazışmaları, yürütülen büyük operasyonun en dikkat çeken detaylarından biri oldu.