  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Muharrem ortalığı karıştırdı, Özgür’den şok cevap geldi! İnce ile Özel de birbirine girdi MHP’de, hiç beklenmedik gelişme! Sessiz sedasız istifa ettiler Oltu taşına usta dokunuşu! Bu tespih Türkiye’de ilk kez üretildi Milyonlarca çalışanı ilgilendiren yıllık izin hesabı tamamen değişti! Artık o günler dahil edilemeyecek ŞOK Aktüel 10 Haziran 2026 Kataloğu yayınlandı: Süpürgeden plaj ürünlerine kadar dev indirim! Oyuncu Melisa Döngel’in uyuşturucu yazışmaları ve madde kullanırken fotoğrafı ortaya çıktı: “Acil kanka, kokcu var mı?” Kardeşlik yürüyüşüne Şırnak’tan tarihi imza! 80 ilden gelen kahramanların aileleri terörün defterini dürmek için Sefine’de buluşuyor! Müfettiş raporunda tek tek anlatıldı! Türkiye’nin dev tavuk markalarına kayyımda ağızları açık bırakan detaylar Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması Sanayi yolunu unutturuyor! İşte en az arıza veren otomobiller!
Gündem
8
Yeniakit Publisher
Oyuncu Melisa Döngel’in uyuşturucu yazışmaları ve madde kullanırken fotoğrafı ortaya çıktı: "Acil kanka, kokcu var mı?"
Türkiye'nin güncel haber kaynağı Yeni Akit'i Google'da takip et, gündemi kaçırma.
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Oyuncu Melisa Döngel’in uyuşturucu yazışmaları ve madde kullanırken fotoğrafı ortaya çıktı: “Acil kanka, kokcu var mı?”

İstanbul merkezli uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 43 zanlının yanı sıra, oyuncu Melisa Döngel’in telefon incelemesinden de şoke edici deliller çıktı. Soruşturma dosyasına giren incelemelerde, Döngel’in uyuşturucu madde kullanımına dair galeri fotoğrafları ve uyuşturucu temini için attığı "Kanka kokcu var mı?", "Kok no lazım, acil kanka" gibi mesajları tespit edildi. Ünlü oyuncunun uyuşturucu ağındaki yazışmaları, yürütülen büyük operasyonun en dikkat çeken detaylarından biri oldu.

#1
Foto - Oyuncu Melisa Döngel’in uyuşturucu yazışmaları ve madde kullanırken fotoğrafı ortaya çıktı: "Acil kanka, kokcu var mı?"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında, Melisa Döngel’e ait dijital materyallerin kriminal incelemesi tamamlandı. Elde edilen veriler ve telefon dökümleri, yürütülen geniş çaplı operasyonun dosyasına yeni deliller olarak eklendi. Çıkanlara bakın...

#2
Foto - Oyuncu Melisa Döngel’in uyuşturucu yazışmaları ve madde kullanırken fotoğrafı ortaya çıktı: "Acil kanka, kokcu var mı?"

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından hazırlanan Araştırma ve İnceleme Raporu, Döngel'in dijital materyallerinde uyuşturucu madde trafiğine dair somut delillerin bulunduğunu gözler önüne serdi. Uyuşturucu kullanırken çekilmiş olduğu fotoğraf ise gündeme bomba gibi düştü.

#3
Foto - Oyuncu Melisa Döngel’in uyuşturucu yazışmaları ve madde kullanırken fotoğrafı ortaya çıktı: "Acil kanka, kokcu var mı?"

Mahkeme kararıyla gerçekleştirilen incelemelerde, telefonun galeri, mesaj ve sosyal medya hesapları detaylıca tarandı. Melisa Döngel'in telefon incelemesinin ardından bu kez torbacılara operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 2 ilde düzenlenen operasyonda narkotik operasyonlarında 43 zanlı gözaltına alındı.

#4
Foto - Oyuncu Melisa Döngel’in uyuşturucu yazışmaları ve madde kullanırken fotoğrafı ortaya çıktı: "Acil kanka, kokcu var mı?"

Şüphelilerin başta Telegram olmak üzere sosyal medya platformlarında çevrimiçin uyuşturucu sattıkları tespit edildi. Telegram operasyonu İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ve İstanbul MİT Bölge Başkanlığı ekiplerinin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Telegram başta olmak üzere çeşitli sosyal medya programları üzerinden çevrimiçi uyuşturucu ve uyarıcı madde satan şüphelilere yönelik operasyon yapıldı.

#5
Foto - Oyuncu Melisa Döngel’in uyuşturucu yazışmaları ve madde kullanırken fotoğrafı ortaya çıktı: "Acil kanka, kokcu var mı?"

Soruşturma dosyasına giren alan yazışmalar, Döngel'in uyuşturucu temini konusunda yaptığı görüşmeleri net şekilde belgeledi. Mert A., isimli kişiyle yapılan görüşmelerde Döngel'in "Kanka kokcu var mı?" şeklinde doğrudan madde teminine yönelik sorular sorduğu tespit edildi. Bununla sınırlı kalmayan görüşmelerde, Ekrem K. ile olan yazışmalar da dikkat çekti. Döngel'in "Kok no lazım, acil kanka" ifadesini kullandığı ve karşı tarafın "Kaç adet?" sorusuna "3 adet" yanıtını vererek süreci ilerlettiği görülüyor. Ayrıca Mustafa B. ile olan diyaloglarda, karşı tarafın Döngel'e "Yanlış kaydetme, torbacı değil" şeklinde uyarıda bulunduğu saptandı.

#6
Foto - Oyuncu Melisa Döngel’in uyuşturucu yazışmaları ve madde kullanırken fotoğrafı ortaya çıktı: "Acil kanka, kokcu var mı?"

Buket K. ile gerçekleşen bir başka konuşmada ise Miami'den getirilen özel bir maddeye dair paylaşımlar ve Döngel'in "Ben de istiyorum, ben de" şeklindeki talebi dosyada yer aldı. Telefon incelemesi sadece mesajlarla sınırlı kalmayıp galeri kayıtlarında yer alan görsel materyallerle de desteklendi. Ekipler tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımını ve bulundurulduğunu kanıtlar nitelikte birçok fotoğraf ve ekran görüntüsü tespit edildi.

#7
Foto - Oyuncu Melisa Döngel’in uyuşturucu yazışmaları ve madde kullanırken fotoğrafı ortaya çıktı: "Acil kanka, kokcu var mı?"

Görüntüler arasında, uyuşturucu madde kullanımına hazırlık aşamasını gösteren, tabak üzerinde rulo yapılmış paranın bulunduğu düzenekler yer alıyor. Bunun yanı sıra Döngel'in yüzünün de göründüğü ve madde kullanırken çekildiği değerlendirilen fotoğraflar dijital delil olarak kayıt altına alındı. Galeride ayrıca kokain ve esrar olduğu değerlendirilen maddelerin yakın çekim fotoğrafları da bulundu. Soruşturma devam ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kastamonu’da mide bulandıran olay! Sapık cezasını buldu
Gündem

Kastamonu’da mide bulandıran olay! Sapık cezasını buldu

Kastamonu’da 16 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle yargılanan sanık, 15 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. ..
Yargıtay'ın tokat gibi bozma kararına istinaf direndi! Skandala kılıf arandı
Gündem

Yargıtay'ın tokat gibi bozma kararına istinaf direndi! Skandala kılıf arandı

28 Şubat zihniyetinin ürünü olan ve dindar camiayı hedef tahtasına oturtmak için köpürtülen Yusuf Ziya Gümüşel davasında, Yargıtay’ın adeta ..
Bilal Erdoğan 'Türkiye'den cesaret alıyor' diyerek duyurdu
Gündem

Bilal Erdoğan 'Türkiye'den cesaret alıyor' diyerek duyurdu

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan yaptığı açıklamada "Türkiye güçlenirken elbette ki diasporası da güçleniyo..
Camiye sıfır meyhane mi olur! Durdurun bu rezilliği
Gündem

Camiye sıfır meyhane mi olur! Durdurun bu rezilliği

Üsküdar'da tarihi Kandilli Camii'ne bitişik halde açılan meyhane, başta mahalle sakinleri ve cami cemaati olmak üzere toplumda büyük öfke çe..
Partisindeki sinsi koltuk kavgalarına isyan eden Tanju Özcan CHP'den resmen istifa etti
Gündem

Partisindeki sinsi koltuk kavgalarına isyan eden Tanju Özcan CHP'den resmen istifa etti

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ettiğini açıkladı. Özcan, parti içindeki liderlik mücadeleleri ..
Mardin'deki o festival tepkilere rağmen gerçekleşti!
Yerel

Mardin'deki o festival tepkilere rağmen gerçekleşti!

Mardin'in Yeşilli ilçesinde belediye tarafından düzenlenen 18. Uluslararası Kültür, Sanat ve Kiraz Festivali, kamuoyundan yozlaşmaya yönelik..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23