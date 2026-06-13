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#1
Foto - Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması

Sarı-kırmızılıların gündemine ilişkin konuşan Buruk, transfer çalışmalarının sürdüğünü belirtirken, Osimhen konusunda gelen soruya da cevap verdi.

#2
Foto - Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması

"TRANSFERLER OLACAK" "Ciddi bir transfer geliyor mu bu sene Galatasaray'a?" sorusunu yanıtlayan Okan Buruk, şu ifadeleri kullandı: "Transfer çalışmalarımız sürüyor tabii ki. Hep Galatasaray ruhuna uygun isimler üzerinde çalışıyoruz.

#3
Foto - Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması

Başkanımız ve Abdullah Kavukcu ile birlikte bu çalışmaları hızlı bir şekilde yürütüyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde, şu an daha başı.

#4
Foto - Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması

Şu anda Dünya Kupası olduğu için işler biraz daha zor oluyor. Biliyorsunuz, yabancı kuralı değişti, o yüzden işimiz biraz zorlaştı ama transferler olacak tabii ki."

#5
Foto - Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması

OSIMHEN SORUSUNA CEVAP Kendisine yöneltilen "Osimhen'in transferi çok konuşuldu. Galatasaray'da kalacak mı, gidecek mi?" sorusuna da cevap veren Buruk, şu açıklamayı yaptı:

#6
Foto - Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması

"Bize öyle bir konu gelmedi. Şu anda bir şey yok. Galatasaray'da yoluna devam edecek inşallah."

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