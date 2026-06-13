Sanayi yolunu unutturuyor! İşte en az arıza veren otomobiller!
Artan araç fiyatları vatandaşın tercihini değiştirdi.. Bu kapsamda yüksek parça bulunabilirliği ve düşük arıza oranına sahip modellere yöneliyor.
Artan araç fiyatları vatandaşın tercihini değiştirdi.. Bu kapsamda yüksek parça bulunabilirliği ve düşük arıza oranına sahip modellere yöneliyor.
Özellikle atmosferik benzinli ve hibrit motor seçeneği sunan ekonomik modeller, şehir içi kullanımda sundukları yakıt tasarrufuyla dikkat çekiyor.
Sektör temsilcileri, yaygın servis ağı ile uygun bakım maliyeti sunan araçların pazardaki güçlü konumunu uzun süre koruyacağını belirtiyor.
EN AZ ARIZA VEREN 10 OTOMOBİL MODELİ Japon otomotiv üreticilerinin domine ettiği 10 otomobillik listenin tamamı şöyle:
1- TOYOTA COROLLA (1.6 BENZİN) Düşük arıza oranı Yüksek dayanıklılık Parçası bol ve uygun
2- HONDA CİVİC (1.6 BENZİN) Motor ömrü çok uzun Sorunsuz sürüş deneyimi Kaliteli işçilik
3- TOYOTA YARİS (1.5 HYBRİD) Hybrid teknolojisi ile tasarruflu Düşük arıza oranı Şehir içi için ideal
4- HYUNDAİ İ20 (1.4 BENZİN) Az yakan, az arıza yapan motor Uygun bakım maliyeti Yedek parçası erişilebilir
5- RENAULT CLİO (1.0 TCE) Turbo motoruna rağmen dayanıklı Yakıt ekonomisi yüksek Yaygın servis ağı
6- FİAT EGEA (1.4 BENZİN) Türkiye şartlarına uyumlu Parça ve bakım uygun fiyatlı Uzun ömürlü yapı
7- VOLKSWAGEN POLO (1.0 MPI) Sağlam mekanik yapı Az arıza, yüksek güven Kaliteli malzeme
8- SKODA FABİA (1.0 MPI) Basit ve dayanıklı motor Düşük arıza oranı Geniş iç hacim
9- DACİA SANDERO (1.0 SCE) Ekonomik ve dayanıklı Az arıza, düşük bakım Fiyat performans şampiyonu
10- SUZUKİ SWİFT (1.2 BENZİN) Hafif ve sağlam yapı Düşük yakıt tüketimi Sorunsuz kullanım
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