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#1
Foto - Sanayi yolunu unutturuyor! İşte en az arıza veren otomobiller!

Özellikle atmosferik benzinli ve hibrit motor seçeneği sunan ekonomik modeller, şehir içi kullanımda sundukları yakıt tasarrufuyla dikkat çekiyor.

#2
Foto - Sanayi yolunu unutturuyor! İşte en az arıza veren otomobiller!

Sektör temsilcileri, yaygın servis ağı ile uygun bakım maliyeti sunan araçların pazardaki güçlü konumunu uzun süre koruyacağını belirtiyor.

#3
Foto - Sanayi yolunu unutturuyor! İşte en az arıza veren otomobiller!

EN AZ ARIZA VEREN 10 OTOMOBİL MODELİ Japon otomotiv üreticilerinin domine ettiği 10 otomobillik listenin tamamı şöyle:

#4
Foto - Sanayi yolunu unutturuyor! İşte en az arıza veren otomobiller!

1- TOYOTA COROLLA (1.6 BENZİN) Düşük arıza oranı Yüksek dayanıklılık Parçası bol ve uygun

#5
Foto - Sanayi yolunu unutturuyor! İşte en az arıza veren otomobiller!

2- HONDA CİVİC (1.6 BENZİN) Motor ömrü çok uzun Sorunsuz sürüş deneyimi Kaliteli işçilik

#6
Foto - Sanayi yolunu unutturuyor! İşte en az arıza veren otomobiller!

3- TOYOTA YARİS (1.5 HYBRİD) Hybrid teknolojisi ile tasarruflu Düşük arıza oranı Şehir içi için ideal

#7
Foto - Sanayi yolunu unutturuyor! İşte en az arıza veren otomobiller!

4- HYUNDAİ İ20 (1.4 BENZİN) Az yakan, az arıza yapan motor Uygun bakım maliyeti Yedek parçası erişilebilir

#8
Foto - Sanayi yolunu unutturuyor! İşte en az arıza veren otomobiller!

5- RENAULT CLİO (1.0 TCE) Turbo motoruna rağmen dayanıklı Yakıt ekonomisi yüksek Yaygın servis ağı

#9
Foto - Sanayi yolunu unutturuyor! İşte en az arıza veren otomobiller!

6- FİAT EGEA (1.4 BENZİN) Türkiye şartlarına uyumlu Parça ve bakım uygun fiyatlı Uzun ömürlü yapı

#10
Foto - Sanayi yolunu unutturuyor! İşte en az arıza veren otomobiller!

7- VOLKSWAGEN POLO (1.0 MPI) Sağlam mekanik yapı Az arıza, yüksek güven Kaliteli malzeme

#11
Foto - Sanayi yolunu unutturuyor! İşte en az arıza veren otomobiller!

8- SKODA FABİA (1.0 MPI) Basit ve dayanıklı motor Düşük arıza oranı Geniş iç hacim

#12
Foto - Sanayi yolunu unutturuyor! İşte en az arıza veren otomobiller!

9- DACİA SANDERO (1.0 SCE) Ekonomik ve dayanıklı Az arıza, düşük bakım Fiyat performans şampiyonu

#13
Foto - Sanayi yolunu unutturuyor! İşte en az arıza veren otomobiller!

10- SUZUKİ SWİFT (1.2 BENZİN) Hafif ve sağlam yapı Düşük yakıt tüketimi Sorunsuz kullanım

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