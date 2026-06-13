  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Batı'ya seslendi! Rusya lideri Putin'den müzakere çağrısı Haydut Amerika'nın 'örtbas edilen' laboratuvarlarını açıkladı İsrail televizyonunda Türkiye ve Erdoğan için kalleş sözler: Büyük hata yaptık Hukukçu Av. Tarcan Ülük, Akit Medya Grubu çalışanlarına yönelik saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu! Yargıtay'ın tokat gibi bozma kararına istinaf direndi! Skandala kılıf arandı 25 kilo altın 50 kilo gümüş çalmışlardı! Adliye soygununda flaş gelişme: 2 firari Türkiye'ye teslim oldu AK Parti’li İnan’dan CHP’ye ‘Siz hepiniz biz Türkiye’ tepkisi: Sırf biz ürettik diye tiksinen ezikler! Çatlasanız da patlasanız da 'Siz Hepiniz, Biz Türkiye!" İran'dan ABD açıklaması: Hiç bu kadar yakın olmamıştı Erdoğan'dan Selimiye Camii’nde Kur’an-ı Kerim tilaveti Partisindeki sinsi koltuk kavgalarına isyan eden Tanju Özcan CHP'den resmen istifa etti
Yaşam Kan donduran anlar! Traktörle yolunu kesip demir sopalarla saldırdılar
Yaşam

Kan donduran anlar! Traktörle yolunu kesip demir sopalarla saldırdılar

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Yeni Akit'i Google'da takip et, hiçbir gelişmeyi kaçırma.

Hatay Kumlu'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle kuzenleriyle husumetli olduğunu söyleyen kuyumcu Ahmet Rüşvenli, trafikte aracının önünün traktörle kesilmesinin ardından demir sopalarla darbedildi.

Hatay’da kuyumcu Ahmet Rüşvenli, trafikte aracının önü traktörle kesildikten sonra demir sopalı saldırıya uğradı. Kumlu ilçesi Gökçeoğlu Mahallesi'nde yaşayan Ahmet Rüşvenli, 25 yıldır İstanbul'da yaşadıktan sonra memleketine kesin dönüş yaparak kuyumculuk yapmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde aracıyla trafikte seyir halinde olan Rüşvenli'nin yolu husumetli olduğu kuzenleri tarafından traktörle kesildi. Yolu kesilen kuyumcuya, akrabaları demir sopalarla saldırarak darp ettiler. Korku dolu anlar ve aracın önünün traktörle kesildiği anlar an be an güvenlik kamerasına yansıdı. Akrabalarının saldırı sonrasında vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Rüşvenli'nin dişleri de kırıldı. Akrabaları tarafından 3 yıldır tehdit edildiğini ve sorunlar yaşadığını ifade eden Rüşvenli, saldırganların ceza almasını istediği söyledi.

 

“Üç dişim kırıldı ve kolumda morarmalar var”

Amcasının çocuklarından yaşadığı anlaşmazlık sonrası meydan dayağı yiyen ve dişleri kırılarak vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Ahmet Rüşvenli, "Ben 25 yıldır İstanbul'da yaşarken ailemizin 50 dönüm tarlasına amcamın çocukları ekiyordu. Ben gelince ben ekmek istedim. ‘Ekemezsin, burayı da terk edeceksin' diyerekten 3 yıldır bana zulüm yapıyorlar. Burada 3 yıldır beni tehdit, darp, küfür ve her türlü her şeyde bulunuyorlar. Benim o gün sanıyorum Pazar günüydü. Kız kardeşimin düğünü vardı. Ablam bana iki tane bilezik istedi. Kardeşim beğendiler ve kapora verdiler. Kaporayı siyah cüzdanıma koydum ve şoför koltuğunun arkasına koydum. Seyir halindeyken birden önümü kestiklerini de ne olduğunu da anlayamadım. Arabadan birkaç kişi indi, camı kırdılar ve kapıyı açtılar. Arka kapıyı açınca benim altınları aldılar. Almasınlar diye kendim elime aldım ama elimden çekti. Ondan sonra bir sağ kapıdan bir sol kapıdan sopalarla birinin elinde demir sopa vardı. Demir sopayla ağzıma vurdular ve üç dişim kırıldı. Kolumda morarmalar var. Vücudumun birçok yeri darp ettiler, ben olayın peşindeyim. Dikkat ettiğiniz gibi gene saldırdıklarını arabadan bile aşağıya inmiyorum. Çünkü arabadan aşağıya inmek yasak. Ehliyetler alınmış durumda ve traktör kullanıyorlar. Benim cezam karşılansın, bunlar da hak ettiği cezayı alsın ki benden sonra bir başkası yaşamasın. Benim 40 gram altınım ve dişlerim gitti. Bana saldıranlar akrabam olan amcamın çocuklarıydı" ifadelerini kullandı.

Darp edilen kadını kurtarmaya çalıştılar! Dehşeti yaşadılar
Darp edilen kadını kurtarmaya çalıştılar! Dehşeti yaşadılar

Yerel

Darp edilen kadını kurtarmaya çalıştılar! Dehşeti yaşadılar

Sözde 'insan hakları' dersi veren Avrupa'da vahşet: Filistinli hamile kadını darp ettiler
Sözde 'insan hakları' dersi veren Avrupa'da vahşet: Filistinli hamile kadını darp ettiler

Dünya

Sözde 'insan hakları' dersi veren Avrupa'da vahşet: Filistinli hamile kadını darp ettiler

7 yaşındaki kızını darp etti! Saçından sürükledi
7 yaşındaki kızını darp etti! Saçından sürükledi

Yaşam

7 yaşındaki kızını darp etti! Saçından sürükledi

Yurtta çocuğu acımasızca darp etti! Konya'da özel yurtta skandal görüntü!
Yurtta çocuğu acımasızca darp etti! Konya'da özel yurtta skandal görüntü!

Gündem

Yurtta çocuğu acımasızca darp etti! Konya'da özel yurtta skandal görüntü!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yargıtay'ın tokat gibi bozma kararına istinaf direndi! Skandala kılıf arandı
Gündem

Yargıtay'ın tokat gibi bozma kararına istinaf direndi! Skandala kılıf arandı

28 Şubat zihniyetinin ürünü olan ve dindar camiayı hedef tahtasına oturtmak için köpürtülen Yusuf Ziya Gümüşel davasında, Yargıtay’ın adeta ..
Uyuşturucu soruşturmasında sıcak gelişme: Vatan Bilgisayar’ın sahibi tutuklandı
Gündem

Uyuşturucu soruşturmasında sıcak gelişme: Vatan Bilgisayar’ın sahibi tutuklandı

23 ünlünün gözaltına alındığı uyuşturucu operasyonu kapsamında 9 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında Vatan Bilgisiyar'ın sahibi Hasan Va..
Almanya’da Kemalistleri rezil rüsva ettiler! Fonlanan ve yönlendirilen kitlelerin absürt hayata bakış açıları mizahi bir dille tiye alındı
Sosyal Medya

Almanya’da Kemalistleri rezil rüsva ettiler! Fonlanan ve yönlendirilen kitlelerin absürt hayata bakış açıları mizahi bir dille tiye alındı

Almanya'da hazırlanan bir animasyon videosunda, Türkiye'de kendilerini Kemalist olarak tanımlayan marjinal bir zihniyetin günlük hayattaki g..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23