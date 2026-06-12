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Dünya Haydut Amerika'nın 'örtbas edilen' laboratuvarlarını açıkladı
Dünya

Haydut Amerika'nın 'örtbas edilen' laboratuvarlarını açıkladı

Yeniakit Publisher
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Haydut Amerika'nın 'örtbas edilen' laboratuvarlarını açıkladı

ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğünden istifa eden Tulsi Gabbard, Amerika tarafından 'örtbas edilen' laboratuvarları açıkladı.

ABD'de Ulusal İstihbarat Direktörlüğünden (ODNI) istifasını duyuran Tulsi Gabbard, hükümetin 30'u aşkın ülkede 120'den fazla "örtbas edilen" biyoloji laboratuvarını finanse ettiğini belirtti.

Gabbard, ODNI'nin resmi internet sitesinden, "ABD vergi mükelleflerince finanse edilen küresel bir biyoloji laboratuvarı programına dair kanıtlar" başlıklı açıklama yaptı.

"Laboratuvarlar güçlü kişilerce ve kasıtlı olarak yanlış bir şekilde örtbas ediliyor"

Açıklamada Gabbard, "ABD hükümeti, 30'dan fazla ülkede 120'den fazla biyoloji laboratuvarını uzun süredir finanse ediyor." ifadesini kullandı.

Bu biyoloji laboratuvarlarının varlığı, tarihi, yerleri ve finansmanı hakkındaki bilgilerin "güçlü kişilerce ve kasıtlı olarak yanlış bir şekilde örtbas edildiğini" vurgulayan Gabbard, laboratuvarların "var olmadığının iddia edildiğini" ve "aksini söyleyenlerin yabancı ajan olmakla ve Amerika'ya ihanetle" suçlandığını aktardı.

 

"Tehlikeli ve son derece bulaşıcı patojenler kullanılıyor"

Gabbard, paylaşımında şunları kaydetti:

"ABD hükümetince finanse edilen bu biyoloji laboratuvarlarının birçoğu şu anda veya daha önce tehlikeli ve son derece bulaşıcı patojenler kullanarak, bazı durumlarda tehlikeli 'Fonksiyon Kazanımı' araştırmaları da dahil olmak üzere, çok az görünürlük veya denetimle araştırma yapmakta."

İstifa duyurusu ve Trump'ın yeni adayı

Ulusal İstihbarat Direktörlüğü, aralarında Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) ve Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) da bulunduğu toplam 18 ABD istihbarat kuruluşunun koordinasyonundan sorumlu bulunuyor.

Özellikle Venezuela ve İran'a yönelik olası askeri operasyonlara karşı çıktığı yönündeki iddialarla sık sık gündeme gelen Gabbard, 22 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, eşinin sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifasını duyurmuştu.

 

Tulsi Gabbard, 30 Haziran'dan itibaren geçerli olmak üzere görevinden ayrılacağını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump dün sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Gabbard'ın istifası ile boşalacak Ulusal İstihbarat Direktörlüğü görevine Jay Clayton'u aday gösterdiğini duyurmuştu.

Açıklamada Trump, "ABD Senatosunu, Jay'in adaylığını en kısa sürede onaylamaya teşvik ediyorum." ifadesini kullanmıştı.

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