  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Muharrem ortalığı karıştırdı, Özgür’den şok cevap geldi! İnce ile Özel de birbirine girdi MHP’de, hiç beklenmedik gelişme! Sessiz sedasız istifa ettiler Oltu taşına usta dokunuşu! Bu tespih Türkiye’de ilk kez üretildi Milyonlarca çalışanı ilgilendiren yıllık izin hesabı tamamen değişti! Artık o günler dahil edilemeyecek ŞOK Aktüel 10 Haziran 2026 Kataloğu yayınlandı: Süpürgeden plaj ürünlerine kadar dev indirim! Oyuncu Melisa Döngel’in uyuşturucu yazışmaları ve madde kullanırken fotoğrafı ortaya çıktı: “Acil kanka, kokcu var mı?” Kardeşlik yürüyüşüne Şırnak’tan tarihi imza! 80 ilden gelen kahramanların aileleri terörün defterini dürmek için Sefine’de buluşuyor! Müfettiş raporunda tek tek anlatıldı! Türkiye’nin dev tavuk markalarına kayyımda ağızları açık bırakan detaylar Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması Sanayi yolunu unutturuyor! İşte en az arıza veren otomobiller!
Türkiye
5
Yeniakit Publisher
Kardeşlik yürüyüşüne Şırnak’tan tarihi imza! 80 ilden gelen kahramanların aileleri terörün defterini dürmek için Sefine’de buluşuyor!
Türkiye'nin güncel haber kaynağı Yeni Akit'i Google'da takip et, gündemi kaçırma.
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Kardeşlik yürüyüşüne Şırnak’tan tarihi imza! 80 ilden gelen kahramanların aileleri terörün defterini dürmek için Sefine’de buluşuyor!

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü ile Geleceğe Işık Saçan Kadın Derneği ortaklığında yürütülen "Terörsüz Türkiye Yolunda Omuz Omuza" Projesi kapsamında, Türkiye'nin dört bir yanından gelen şehit yakınları ve gaziler Şırnak'ta tarihi bir buluşmaya imza attı. Şırnak Öğretmenevinde düzenlenen ve duygu dolu anların yaşandığı programa katılan İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, bu toprakları 48 yıldır kana bulayan sinsi terörün maliyetini bitirmekte kararlı olduklarını vurguladı.

#1
Foto - Kardeşlik yürüyüşüne Şırnak’tan tarihi imza! 80 ilden gelen kahramanların aileleri terörün defterini dürmek için Sefine’de buluşuyor!

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü ile Geleceğe Işık Saçan Kadın Derneği ortaklığında yürütülen "Terörsüz Türkiye Yolunda Omuz Omuza" Projesi kapsamında, 80 ilden gelen gazi ve şehit yakınları Şırnak'ta buluştu.

#2
Foto - Kardeşlik yürüyüşüne Şırnak’tan tarihi imza! 80 ilden gelen kahramanların aileleri terörün defterini dürmek için Sefine’de buluşuyor!

Şırnak Öğretmenevinde düzenlenen programa, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, 80 ilden gelen şehit ve gazi yakınlarının yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve katıldı. İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan ve beraberindeki heyet, şehit ve gazi yakınlarıyla yakından ilgilenerek sohbet etti. Katılımcılarla bir araya gelen Turan, programın önemine dikkat çekerek, "Türkiye'nin 81 ili bugün burada. 81 ilimizden şehit yakınımız, gazimiz burada. Terör sadece Türkiye'nin meselesi değil. Dünyanın farklı yerlerinde çok farklı terör gündemleri oldu. Biliyorsunuz İngiltere'de ETA'yla, İspanya'da İRA'yla, aynı şekilde Kolombiya'da, Finlandiya'da, Endonezya'da benzer süreçler yaşandı. Fakat bir hakikati üzülerek söylemek zorundayım ki, hiçbirinin maliyeti bu kadar fazla olmadı. 40 yıldan beri, 48 yıldan beri bu topraklarda terörü konuşuyoruz. Kardeş kavgasını konuşuyoruz. Her mesele çözülür. Her konu oturulur, değerlendirilir. 48 senede çözülmeyen ne olabilir? Kolay değil farkındayız. Herkesin acısı var. Şırnak'ta hanginizin derdi yok? Evladı şehit olan, dağa kaçırılan, ekonomisi bozulan, evi yakılan. Kim kalmadı ki? Her evde bir acımız var. Türkiye'nin her şehrinde acımız var. Türkiye'mizin herkese yeten aşı var, ekmeği var. Bu huzur hepimizi kuşattığında bambaşka bir süreci yaşayabiliriz'' dedi.

#3
Foto - Kardeşlik yürüyüşüne Şırnak’tan tarihi imza! 80 ilden gelen kahramanların aileleri terörün defterini dürmek için Sefine’de buluşuyor!

En kıymetli desteğin şehit aileleri ve gazilerin desteği olduğunu belirten, Turan, "O yüzden koşarak bugün Şırnak'a geldik, heyecanla Şırnak'a geldik. Gün artık acıyı bitirme günüdür. Bahçeli'nin daveti, çok kıymetli, güçlü liderliğiyle Cumhurbaşkanımızın konuyu sahiplenmesi Türkiye'de bir başka süreci başlattı. Zorlukları var, kolay değil. Sorunlarımız var, kolay değil. İtibar etmek isteyen, bozmak isteyen var, kolay değil. Kararlıyız, bu konuda hep beraber adım atmak istiyoruz. Geçmiş tecrübelerimiz de çok kıymetli. Türkiye bunu farklı dönemlerde denedi. Mesafe aldığı oldu, alamadığı oldu. Ama o tecrübelerin hepsi önümüzde bugün. Bu bir kapanır, bir daha bu bölgede tekrar kanın, gözyaşının, terörün olduğu gündemleri düşünmek bile istemiyoruz. O yüzden herkes aynaya bakacak, çok dikkatli şekilde yola devam edeceğiz. Yarın atılan adımlarda sizi tahrik etmek isteyenler olacak. Üzmek isteyenler olacak. Kandırmak isteyenler olacak. Barış olduğunda kendisine hayat hakkı olmayanların bu süreç bozulsun diye ısrarları olacak. Cumhurbaşkanımızın kararlılığına inanıyoruz. Dünyada kim kaldı ki güçlü lider olarak? Bakın etrafınıza. Önceden sayın desem herhangi birimiz bile 10 tane Avrupa ülkesi, 20 tane dünya ülkesi sayardık, lider sayardık. Kim kaldı ya? Hadi Amerika'yı koyun bir tarafa, Çin'i koyun, Rusya'yı koyun, Erdoğan'ı koyun, ne kaldı başka? Hangi lider var risk alabilen, dünyada tavır alabilen, yönetimle ilgili iddiasını ortaya koyabilen kim kaldı? O yüzden Bahçeli'nin ve Erdoğan'ın ortaya koyduğu sinerji ve iyi niyetin bu toplumun, tüm partilerimizin iyi değerlendirmesi adına düşünüyorum. Ama son 40 yılda terör var diye Sefine'ye çıkılmamış. Ama dosta düşmana haykırıyoruz, 81 ilimizin şehit yakınları, gazileri bu 40 yıllık acı hatırayı kapatmak için yarın Sefine'de tekrar besmele çekecek, hep beraber o hatırayı anmaya tekrar devam edeceğiz. Ve bir daha kapanmamak üzere açacağız inşallah. Öyle bir adım atacağız ki geri dönüşü olmayacak" diye konuştu.

#4
Foto - Kardeşlik yürüyüşüne Şırnak’tan tarihi imza! 80 ilden gelen kahramanların aileleri terörün defterini dürmek için Sefine’de buluşuyor!

Turan, "Gözümüz kör değil, kulağımız sağır değil. Kimin ne yaptığını bilen, yanlış yapma potansiyeli olanları bilen insanlarız. Ama herkes dersini alır, yola devam ederse biz Şırnak'ın Gabar'ında petrol çıkarmaya, Cudi'de festival yapmaya devam ederiz. Biz kavga değil barış isteyen insanlarız. Kardeş olmaktan başka, omuz omuza olmaktan başka, Anadolu güneşi altında, aynı bayrak altında huzurla oturmaktan başka yolumuz yok. Herkesin herkesi kavga etmeye, toprağını almaya, savaşmaya motive ettiği bir dönemde, uluslararası hukukun yerle bir olduğu dönemde, uluslararası kurumların adeta yok olduğu dönemde, beraber olmaktan başka yerimiz, anlayışımız yok. Gidecek başka kapımız da yok. Biz bu milletin askeriyiz. Biz bu milletin evlatlarıyız. 86 milyon bu ülkede doğduk, bu ülkede öleceğiz. Hiçbir başka gidecek kapımız, yerimiz, niyetimiz yok. Bakınız değerli arkadaşlar, bugün dünyada sözü geçen dediğim gibi az ülkeden bir tanesi Türkiye" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kastamonu’da mide bulandıran olay! Sapık cezasını buldu
Gündem

Kastamonu’da mide bulandıran olay! Sapık cezasını buldu

Kastamonu’da 16 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle yargılanan sanık, 15 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. ..
Yargıtay'ın tokat gibi bozma kararına istinaf direndi! Skandala kılıf arandı
Gündem

Yargıtay'ın tokat gibi bozma kararına istinaf direndi! Skandala kılıf arandı

28 Şubat zihniyetinin ürünü olan ve dindar camiayı hedef tahtasına oturtmak için köpürtülen Yusuf Ziya Gümüşel davasında, Yargıtay’ın adeta ..
Bilal Erdoğan 'Türkiye'den cesaret alıyor' diyerek duyurdu
Gündem

Bilal Erdoğan 'Türkiye'den cesaret alıyor' diyerek duyurdu

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan yaptığı açıklamada "Türkiye güçlenirken elbette ki diasporası da güçleniyo..
Camiye sıfır meyhane mi olur! Durdurun bu rezilliği
Gündem

Camiye sıfır meyhane mi olur! Durdurun bu rezilliği

Üsküdar'da tarihi Kandilli Camii'ne bitişik halde açılan meyhane, başta mahalle sakinleri ve cami cemaati olmak üzere toplumda büyük öfke çe..
Partisindeki sinsi koltuk kavgalarına isyan eden Tanju Özcan CHP'den resmen istifa etti
Gündem

Partisindeki sinsi koltuk kavgalarına isyan eden Tanju Özcan CHP'den resmen istifa etti

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ettiğini açıkladı. Özcan, parti içindeki liderlik mücadeleleri ..
Mardin'deki o festival tepkilere rağmen gerçekleşti!
Yerel

Mardin'deki o festival tepkilere rağmen gerçekleşti!

Mardin'in Yeşilli ilçesinde belediye tarafından düzenlenen 18. Uluslararası Kültür, Sanat ve Kiraz Festivali, kamuoyundan yozlaşmaya yönelik..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23