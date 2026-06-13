Kardeşlik yürüyüşüne Şırnak’tan tarihi imza! 80 ilden gelen kahramanların aileleri terörün defterini dürmek için Sefine’de buluşuyor!

En kıymetli desteğin şehit aileleri ve gazilerin desteği olduğunu belirten, Turan, "O yüzden koşarak bugün Şırnak'a geldik, heyecanla Şırnak'a geldik. Gün artık acıyı bitirme günüdür. Bahçeli'nin daveti, çok kıymetli, güçlü liderliğiyle Cumhurbaşkanımızın konuyu sahiplenmesi Türkiye'de bir başka süreci başlattı. Zorlukları var, kolay değil. Sorunlarımız var, kolay değil. İtibar etmek isteyen, bozmak isteyen var, kolay değil. Kararlıyız, bu konuda hep beraber adım atmak istiyoruz. Geçmiş tecrübelerimiz de çok kıymetli. Türkiye bunu farklı dönemlerde denedi. Mesafe aldığı oldu, alamadığı oldu. Ama o tecrübelerin hepsi önümüzde bugün. Bu bir kapanır, bir daha bu bölgede tekrar kanın, gözyaşının, terörün olduğu gündemleri düşünmek bile istemiyoruz. O yüzden herkes aynaya bakacak, çok dikkatli şekilde yola devam edeceğiz. Yarın atılan adımlarda sizi tahrik etmek isteyenler olacak. Üzmek isteyenler olacak. Kandırmak isteyenler olacak. Barış olduğunda kendisine hayat hakkı olmayanların bu süreç bozulsun diye ısrarları olacak. Cumhurbaşkanımızın kararlılığına inanıyoruz. Dünyada kim kaldı ki güçlü lider olarak? Bakın etrafınıza. Önceden sayın desem herhangi birimiz bile 10 tane Avrupa ülkesi, 20 tane dünya ülkesi sayardık, lider sayardık. Kim kaldı ya? Hadi Amerika'yı koyun bir tarafa, Çin'i koyun, Rusya'yı koyun, Erdoğan'ı koyun, ne kaldı başka? Hangi lider var risk alabilen, dünyada tavır alabilen, yönetimle ilgili iddiasını ortaya koyabilen kim kaldı? O yüzden Bahçeli'nin ve Erdoğan'ın ortaya koyduğu sinerji ve iyi niyetin bu toplumun, tüm partilerimizin iyi değerlendirmesi adına düşünüyorum. Ama son 40 yılda terör var diye Sefine'ye çıkılmamış. Ama dosta düşmana haykırıyoruz, 81 ilimizin şehit yakınları, gazileri bu 40 yıllık acı hatırayı kapatmak için yarın Sefine'de tekrar besmele çekecek, hep beraber o hatırayı anmaya tekrar devam edeceğiz. Ve bir daha kapanmamak üzere açacağız inşallah. Öyle bir adım atacağız ki geri dönüşü olmayacak" diye konuştu.