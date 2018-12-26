Yeni Akit Ankara

Gazetemiz Akit Ankara Temsilciliği’nin de bulunduğu Çankaya’daki Yelken Plaza’da yangın paniği yaşandı. Plaza’nın alt katında bulunan restoranın baca kısmında başlayan yangının dumanı binanın üst katlarına kadar çıkınca, binada bulunanlar panik halinde kendilerini dışarıya attı. Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden söndürülen yangın sonrası büyük bir facianın önüne geçildi.