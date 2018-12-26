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Yelken Plaza’da yangın paniği

Gazetemiz Akit Ankara Temsilciliği’nin de bulunduğu Çankaya’daki Yelken Plaza’da çıkan ve büyümeden söndürülen yangın paniğe neden oldu.

26 Aralık 2018 Çarşamba 10:42
Yelken Plaza’da yangın paniği

 Yeni Akit  Ankara 

Gazetemiz Akit Ankara Temsilciliği’nin de bulunduğu Çankaya’daki Yelken Plaza’da yangın paniği yaşandı. Plaza’nın alt katında bulunan restoranın baca kısmında başlayan yangının dumanı binanın üst katlarına kadar çıkınca, binada bulunanlar panik halinde kendilerini dışarıya attı. Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden söndürülen yangın sonrası büyük bir facianın önüne geçildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 10:42
  1. Akit Ankara Temsilciliği
  2. Çankaya
  3. Yelken Plaza
  4. Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri
  5. yangın

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