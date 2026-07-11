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Dünya Şamanlar büyü yaparken zehirlenip öldü!
Dünya

Şamanlar büyü yaparken zehirlenip öldü!

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Şamanlar büyü yaparken zehirlenip öldü!

Moğolistan'ın Hövsgöl (Khövsgöl) ilinde düzenlenen geleneksel bir şaman ayini faciayla sonuçlandı. İddiaya göre, kapalı bir çadırda gerçekleştirilen ritüel sırasında yakılan otlar ve reçinelerden çıkan yoğun gaz nedeniyle 3 şaman hayatını kaybetti, 2 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Moğolistan'ın Hövsgöl (Khövsgöl) ilinde düzenlenen geleneksel bir şaman ayini faciayla sonuçlandı. İddiaya göre, kapalı bir çadırda gerçekleştirilen ritüel sırasında yakılan otlar ve reçinelerden çıkan yoğun gaz nedeniyle 3 şaman hayatını kaybetti, 2 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre olay, Hövsgöl iline bağlı Hatgal (Khatgal) yakınlarında meydana geldi. Şamanların kötü ruhları uzaklaştırmak ve "kara büyüyü bozmak" amacıyla saatler süren bir ayin gerçekleştirdiği öğrenildi.

İddiaya göre ayin sırasında kapalı ortamda yakılan ardıç, çeşitli şifalı bitkiler ve kimyasal içerikli olduğu değerlendirilen bazı karışımlar yoğun duman oluşturdu. Havalandırması yetersiz çadırda bulunan kişiler kısa süre sonra fenalaşarak yere yığıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede üç şamanın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenirken, bilinci kapalı halde bulunan iki kişi hastaneye kaldırıldı.

 

İlk değerlendirmelere göre ölümlerin, kapalı alanda biriken karbon monoksit ve diğer zehirli gazların solunması sonucu meydana gelen zehirlenmeden kaynaklanmış olabileceği belirtiliyor. Kesin ölüm nedeninin yapılacak adli tıp incelemesinin ardından netleşeceği ifade edildi.

Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlatırken, kapalı alanlarda ateş yakılarak gerçekleştirilen geleneksel ritüellerin ciddi zehirlenme riski oluşturabileceği konusunda uyarıda bulundu.

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