Yelken: Dünya Kupası Serisi
- Milli sporcu Alican Kaynar, Fransa'da düzenlenecek Dünya Kupası Serisi final yarışmalarında mücadele edecek30 Mayıs 2019 Perşembe 13:51
İSTANBUL (AA) - Milli yelkenci Alican Kaynar, Dünya Kupası Serisi final yarışmalarına katılacak.
Türkiye'yi yelken branşında, finn kategorisinde temsil eden olimpik milli sporcu Alican Kaynar, Fransa'nın Marsilya kentinde 2-9 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyonda mücadele edecek.
Milli sporcu son olarak Atina'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nı 4. sırada bitirmişti.
2012 Londra ve 2016 Rio Olimpiyatları'na katılan Alican Kaynar, geçen yıl Danimarka'nın Aarhus kentinde düzenlenen 2018 Olimpik Sınıflar Dünya Şampiyonası’nda, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota almıştı.
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