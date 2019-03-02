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Yelken: BAYK Kış Trofesi

- Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlen yarışlarda, 43 teknede yaklaşık 380 sporcu mücadele ediyor

02 Mart 2019 Cumartesi 22:49
Yelken: BAYK Kış Trofesi


MUĞLA (AA) - Bodrum Açık Deniz Yelken Kulübünce (BAYK) düzenlenen BAYK Kış Trofesi'nin 3. ayak yarışları başladı.

Yedi etaptan oluşan ve her ayağı iki günü kapsayan organizasyonun 3. ayak yarışlarına, farklı illerden 43 teknede yaklaşık 380 sporcu katıldı. Yarışlar, IRC-A, IRC-B ve destek olmak üzere 3 ayrı sınıfta düzenlendi.

İlk gün mücadelesinde, tüm sınıflarda yarışçılar 18 millik Bodrum-Çelebi Adası-Karaada-İçmeler coğrafi rotasında yarıştı. Yarışın tamamlanmasının ardından tekneler marinaya döndü.


- İkinci ayakta dereceye girenler kupalarını aldı


Üçüncü ayak programı kapsamında akşam saatlerinde düzenlenen ödül töreninde, 9-10 Şubat'ta yapılan ikinci etap mücadelesinde dereceye girenler açıklanarak kupaları verildi.

IRC-A 1 kategorisinde "Define" isimli teknenin ilk sırada yer aldığı 2. ayak yarışlarında, IRC-A 2'de "Orsa-Cheese Sailing", IRC-A 3'te "Kayk Apaz", IRC-B 1'de "Fortuna", IRC-B 2'de "Blues 1" ekipleri birinci oldu. Destek sınıfında ise birinciliği "Sirena" isimli tekne elde etti.

Yarışçılara kupaları, BAYK komodoru Rıza Tevfik Epikmen ve organizasyon görevlilerince verildi. Epikmen, törende yaptığı konuşmada, yarışta zaman zaman zor anlar yaşandığını belirterek, mücadeleye katılan sporculara teşekkür etti.

BAYK Kış Trofesi'nin 3. ayak yarışları yarın tamamlanacak.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 22:49
  1. Bodrum Açık Deniz YelkenKulübü
  2. Muğla
  3. Ödül Töreni
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  6. Yelken

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