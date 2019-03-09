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Yelken: 7. Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları

- Muğla'nın Bodrum ilçesinde 14 ülkeden 350 sporcunun katıldığı organizasyon, ödül töreniyle sona erdi- Yarışmanın genel sıralamasında birinciliği Türk sporcu Alp Namdar elde etti

09 Mart 2019 Cumartesi 23:39
Yelken: 7. Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 7. Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları ödül töreniyle sona erdi.

Türkiye Yelken Federasyonunun (TYF) faaliyet programında yer alan ve Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kulübü Yelken Şubesi'nin ev sahipliğinde İçmeler mevkisinde gerçekleştirilen yarışlar tamamlandı. 5-9 Mart'ta 14 ülkeden 350 sporcunun katımıyla "senior" ve "junor" olmak üzere 2 kategoride 5 grup olarak yapılan yarışların sonunda ödül töreni düzenlendi.

Genel sıralamada Türkiye'den Alp Namdar birinci oldu. Optimist kızlarda Türkiye'den Okyanus Arıkan birinci, Karya Başaraner de üçüncü sırayı aldı.

Türkiye'den Ali Poyraz Özdemir'in birinci olduğu "junior" kategorisi genel sıralamada Mert Doğan üçüncülüğe ulaştı. "Junior" kızlarda Türkiye'den Irmak Süvari ikinciliği elde etti.

Optimist genel sıralamada birinci olan Alp Namdar'a ayrıca yarışların özel kupası verildi.

Sporculara ödülleri, TYF Başkan Vekili Ceyhun Üstüner, Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kulübü Başkanı Rıza Karakaya, organizasyona destek olan sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve organizasyon yetkililerince verildi.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 23:39
  1. 7. Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları
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