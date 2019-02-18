Yekta Kurtuluş: VAR'a gidilmeyecekse kaldırsınlar!
Medipol Başakşehir mağlubiyeri sonrası açıklamalarda bulunan Antalyasporlu oyuncu Yekta Kurtuluş, "Doukara'nın pozisyonu penaltı, VAR'a bile gidilmedi. Tek taraf için VAR'a gidilecekse kaldırsınlar, başka bir sistem getirsinler" dedi.18 Şubat 2019 Pazartesi 22:50
Süper Ligin 22. haftasında Medipol Başakşehir, Antalyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi lider Medipol Başakşehir 1-0 kazandı. Turuncu-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golü Kudryashov kaydetti.
"Doukara'nın pozisyonu penaltı"
Maç sonunda konuşan Antalyasporlu Yekta Kurtuluş, "Başakşehir'e çelme takmak için değil, kendimiz için kazanmak istiyorduk. Ama müsaade etmeyeceklerini biliyorduk. Tüm pozisyonlarda düdük Başakşehir lehine çalındı. Doukara'nın pozisyonu penaltı, VAR'a bile gidilmedi. Tek taraf için VAR'a gidilecekse kaldırsınlar, başka bir sistem getirsinler." dedi.
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