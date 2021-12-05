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Ekonomi YEKA RES-3 ve GES-5 için başvuru tarihleri güncellendi
Ekonomi

YEKA RES-3 ve GES-5 için başvuru tarihleri güncellendi

Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Rüzgar Enerjisi Santralleri 3 (YEKA RES-3) yarışmaları için başvuru tarihi 27 Nisan 2022 olarak belirlendi.

Yeniakit Publisher
2021-12-05 12:13:00 -
YEKA RES-3 ve GES-5 için başvuru tarihleri güncellendi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlandı. Buna göre daha önce 12 Ekim 2021 olarak duyurulan YEKA RES-3 yarışmaları için başvuru tarihi 27 Nisan 2022 olarak güncellendi. Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanlar Güneş Enerjisi Santralleri 5 (YEKA GES-5) yarışmalarının 12 Ocak 2022 olan başvuru tarihi de 31 Mayıs 2022 olarak değiştirildi.

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