YEKA RES-3 ve GES-5 için başvuru tarihleri güncellendi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlandı. Buna göre daha önce 12 Ekim 2021 olarak duyurulan YEKA RES-3 yarışmaları için başvuru tarihi 27 Nisan 2022 olarak güncellendi. Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanlar Güneş Enerjisi Santralleri 5 (YEKA GES-5) yarışmalarının 12 Ocak 2022 olan başvuru tarihi de 31 Mayıs 2022 olarak değiştirildi.