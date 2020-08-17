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Aktüel

Yeğeni ve komşusunu silahla öldüren, iki kişiyi yaralayan zanlı jandarmaya teslim oldu

Yeniakit Publisher
2020-08-17 12:18:58 -
Yeğeni ve komşusunu silahla öldüren, iki kişiyi yaralayan zanlı jandarmaya teslim oldu

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Aksu ilçesinde yeğeni ve komşusunu silahla öldüren, iki kişiyi yaralayan zanlı jandarmaya teslim oldu.

Yurtpınar Mahallesi'nde İsmail Y, henüz belirlenemeyen nedenle kavga ettiği yeğeni İsmail Y'yi silahla vurarak öldürdü.

Zanlının çevredekilere ateş açması sonucu 2 kişi yaralandı.

İsmail Y, komşusu Veli Uyan'ı da öldürdükten sonra kaçtı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

İsmail Y. kısa süre sonra Aksu Jandarma Komutanlığına teslim oldu.

Jandarma ve polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.


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