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Gündem Yeğeni ilk kez anlattı! İşte Adile Naşit'in asıl ölüm sebebi
Gündem

Yeğeni ilk kez anlattı! İşte Adile Naşit'in asıl ölüm sebebi

Adile Naşit'in yeğeni Naşit Özcan, halasını ölüme götüren gerçek sebebi anlattı.

Yeniakit Publisher
2022-02-28 18:03:00 - 2022-02-28 18:24:00
Yeğeni ilk kez anlattı! İşte Adile Naşit'in asıl ölüm sebebi

 

Adile Naşit'in yeğeni Naşit Özcan, halasını ölüme götüren gerçek sebebi anlattı. Hülya Koçyiğit'in sunuculuğunu üstlendiği TRT2 ekranlarında izleyiciyle buluşan 'Film Gibi Hayatlar' programına konuk olan oyuncu Naşit Özcan, oğlu Ahmet'i 15 yaşında kaybeden halası için, "Ahmet, halamın hayatının en büyük acısı. Hep taşıdı onu. Zaten onu o hastalığa götürdü" ifadelerini kulladı.

 

 

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