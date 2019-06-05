YEE dünyaya 10 yıldır Türkçe ve Türk kültürünü öğretiyor

Ankara

Türkiye ile diğer ülkeler arasındaki dostluğun ve kültürel bağların pekiştirilmesi amacıyla 10 yıldır dünyanın dört bir yanında faaliyet gösteren Yunus Emre Enstitüsü (YEE), farklı alanlardaki sayısız faaliyetleriyle Türkçeyi ve Türk kültürünü sevdirmeye devam ediyor. Anadolu coğrafyasının önemli düşünürlerinden Yunus Emre'nin "Gelin Tanış Olalım" felsefesinden yola çıkan YEE, 5 kıtadaki 157 irtibat noktasıyla Türk dilini ve kültürünü dünya ile buluştururken bugüne kadar dünya genelinde 144 bin kişinin Türkçe öğrenmesine katkıda bulundu. Türkiye ile diğer ülkeler arasındaki dostluğun ve kültürel bağların pekişmesi amacıyla 2009'dan bugüne dünyanın dört bir yanında faaliyet gösteren YEE, Türk dili ve kültürünü sevdirmeye yönelik faaliyetler yapmaya devam diyor.

194 ülkede 218 bin kişi

YEE, uluslararası standartlarda ve bilimsel yöntemler ışığında yurt içi ve yurt dışında Türkçeyi bir dünya dili olarak öğretiyor.

Dünyanın farklı coğrafyalarındaki Türk Kültür Merkezlerinde verilen Türkçe dersleri, öğrencilerin yaş gruplarına ve seviyelerine göre ayrılan sınıflarda veriliyor. Bu çerçevede öğrencilerden gelen talepler doğrultusunda, genel Türkçe kurslarının yanı sıra "İş Türkçesi", "Çocuklara Yönelik Türkçe", "Edebi Çeviri", "Basın ve Medya Türkçesi" gibi özel amaçlı kurslar düzenleniyor.