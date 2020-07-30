YEE, dünyadaki temsilcilik ağını Dijital Kültür Merkezi ile güçlendiriyor

ANKARA (AA) - Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Başkanı Şeref Ateş, YEE'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde ve sonrasında faaliyetlerini kesintisiz sürdürmek, kültür merkezi bulunmayan ülkelerde de Türkçe'yi ve Türk kültürünü tanıtabilmek için kurduğu "Dijital Kültür Merkezi" ile, Enstitü'nün dünyadaki temsilcilik ağının 25 yeni ülkeye daha açıldığını söyledi.

"YEE Dijital Kültür Merkezi"nin tanıtım toplantısı, Enstitü'nün Sıhhiye'deki ek hizmet binasında yapıldı.

Ateş, burada yaptığı konuşmada, YEE'nin kültür merkezi bulunmayan ülkelerde de Türkiye'ye dost ve Türkiye ile bağ kuran insan sayısını artırma hedefi doğrultusunda kurulan YEE Dijital Kültür Merkezi'ne, "www.yeedigital.com" adresinden ulaşılabileceğini vurguladı.

Dünyadaki ülke ve bölgeleri beş ana başlık altında topladıklarını ve her bölge için sınıflar oluşturularak çevrim içi canlı yayınlarla kurslar düzenlendiğini anlatan Ateş, şöyle devam etti:

"Dünyanın farklı ülkelerinden şu ana kadar 50 bin müracat aldık ve 15 bin öğrenci ile derslerimize başladık. Otuzar kişilik sınıflar oluşturarak bu sınıflarda birebir etkileşimli, dijital ortamda Türkçe dersleri yapmaya başladık. Böylelikle, Sayın Cumhurbaşkanımızın bizden istediği, dünyanın her tarafına Türk dili ve Türk anlayışını ulaştırma misyonumuzu başarıyla yerine getiriyoruz. Bu vesileyle 25 yeni ülkeye açılmış olduk. Sadece 58 merkezimiz yok, buna ilaveten 25 ülkede daha faaliyete başlamış bulunduk."

Kovid-19'la mücadele döneminde, Türkçe ve İngilizce dillerinde bir internet sitesi kurduklarını ve dünyadan güncel bilgilere de bu sitede yer verdiklerini anlatan Ateş ayrıca, sanat ve estetik alanında ise "Kovidoskop" adı altında bir proje başlattıklarını ve dünyanın her tarafından Kovid-19'la ilgili sanat eserlerini, sahiplerinden telif haklarını alarak bu internet sitesinde topladıklarını belirtti.

Ateş, YEE'nin, Kovid-19 sürecinde dijital etkileşime önem verdiğini ve üst düzey konukların katılımlarıyla da düzenlenen çevrim içi etkinliklerle 3 milyondan fazla insana ulaştıklarını söyledi.

Gelecek dönemde de salgının devam edeceği gerçeğinden yola çıkarak, dünyanın her tarafına daha ekonomik ve daha hızlı ulaşabilmek için YEE Dijital Kültür Merkezi'nin kurulması yönünde karar alındığını anlatan Ateş, şunları kaydetti:

"Latin Amerika'da şu anda 5 bin tane öğrencimiz var. Honduras, Şili, Meksika gibi birçok ülkede kültür merkezimiz olmadığı için, YEE Dijital Kültür Merkezi ile her gün o ülkede yayın yapmak, en az bir saat canlı iletişim ve etkileşimde bulunmak ve bu vesileyle Türkiye'yi ve Türk kültürünü dünyaya tanıtmak istiyoruz."

Ateş, Dijital Kültür Merkezi'yle birlikte, özellikle Arap coğrafyası başta olmak üzere Latin Amerika ve Uzak Doğu gibi birçok bölgeye ulaşma fırsatı bulacaklarını söyleyerek, "Biz bu vesileyle 25 yeni ülkede de kültür merkezi açmış kabul ediyoruz kendimizi. Türkiye’nin dünyaya sunacak çok şeyi var." diye konuştu.

Konuşmasının ardından Ateş, haftada 6 saatten 30 kişilik sınıflara uzaktan derslerin nasıl verildiğini, Enstitü tarafından geliştirilen video derslerin, ders materyallerinin, okuma, yazma ve konuşma becerilerine yönelik sesli ve yazılı yardımcı kaynakların ve Türkiye'nin tanıtımına ilişkin videoların çekildiği stüdyoları basın mensuplarına tanıttı.

- YEE Dijital Kültür Merkezi

Türkçe'ye ve Türkiye'ye gönül verenleri temsilciliklerinin olmadığı ülkelerde de bir araya getirmeyi hedefleyen YEE tarafından kurulan Dijital Kültür Merkezi, "www.yeedigital.com" adresinden 7/24 hizmet sunacak.

Dünya genelinde 58 merkezi ve 100'ü aşkın irtibat noktası bulunan YEE, dil, kültür-sanat ve bilim-akademi ekseninde yürüttüğü kültür diplomasisi faaliyetlerini Dijital Kültür Merkezi ile dünyanın her yerine ulaştırmayı amaçlıyor.

Kurulan bu sanal platformda, YEE'nin, Türkçe'nin uluslararası standartlarda ve bilimsel yöntemler ışığında bir dünya dili olarak tanınmasına yönelik yaptığı çalışmalardan oluşan "Türkçe Öğretim Portalı" yer alıyor.

Türkiye'nin bilimsel ve akademik kapasitesinin tek çatı altında toplandığı "Türkiye Akademik ve Bilimsel İş Birliği Portalı-TABİP"in de yer aldığı sanal platformdan, kültür diplomasisi alanında tecrübe paylaşımına dayalı "Kültürel Diplomasi Akademisi"ne ve "Kovidoskop" bölümüne de erişim sağlanıyor.

Dijital Kültür Merkezi ile, YEE'nin, Türkçe'nin sesini daha geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla internet teknolojilerini kullanarak yayın yapan yeni nesil bir radyo olarak tasarladığı "Türkçe'nin Sesi Radyosu"na da ulaşılabiliyor.