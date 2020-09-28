  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel YEE Avrupa'da yaşayan çocuklar için çevrimiçi Türkçe kursu başlattı
Aktüel

YEE Avrupa'da yaşayan çocuklar için çevrimiçi Türkçe kursu başlattı

Yeniakit Publisher
2020-09-28 20:44:41 -
YEE Avrupa'da yaşayan çocuklar için çevrimiçi Türkçe kursu başlattı

KÖLN (AA) - Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Batı Avrupa'da yaşayan ve anadili Türkçe olan 7-15 yaş arası çocuklar için internet üzerinden çevrimiçi Türkçe kursları başlattı.

Enstitü bu uygulamayla hızlanan dijitalleşme sürecini fırsata çevirerek, Türkçe'yi daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor.

Köln'den koordine edilen derslerden Almanya, Avusturya, Fransa, Belçika, İsviçre, İngiltere ve İtalya gibi ülkeler başta olmak üzere Batı Avrupa ülkelerindeki çocuklar yararlanabilecek.

Köln YEE Müdürü Yılmaz Bulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupa'daki Türkçe kaybına karşı internet üzerinden kurslar başlattıklarını ifade ederek, ilgi duyan gençleri kurslara katılmaya davet etti.

Bu kursların Türkçe öğretimi konusunda yeni imkanlar sağladığını belirten Bulut, "Batı Avrupa'da iki dilli yeni kuşaklarda Türkçe'nin geleceğini garanti altına almak için çaba gösteriyoruz" dedi.

Kurslar hakkında bilgi veren Bulut, şunları söyledi:

"Uygulama Batı Avrupa'da yaşayan ve ana dili Türkçe olan 7-15 yaş arası çocukları kapsıyor. Kurslara katılmak isteyen öğrenciler kayıtlarını Enstitünün sosyal medya hesapları üzerinden yapabiliyorlar. Yaş gruplarına göre yeterli sayıda başvuru alındığında kurslar hemen başlatılıyor. Çevrimiçi Türkçe kurslarına kayıt olmak için kurumun www.yeekoln.de adresine başvuru yapılabiliyor."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Azerbaycan-Ermenistan gerilimine bir ülke daha müdahil oldu! Savaş uçaklarını gönderdiler
Dünya

Azerbaycan-Ermenistan gerilimine bir ülke daha müdahil oldu! Savaş uçaklarını gönderdiler

Rusya'ya ait olduğu iddia edilen 3 Mig-29 savaş uçaklarının İran'dan havalanarak Karabağ'da alçak uçuş yaptığı iddia edildi.
Abdullah Çiftçi sıradaki felaketi açıkladı: Haberler gelmeye başladı
Gündem

Abdullah Çiftçi sıradaki felaketi açıkladı: Haberler gelmeye başladı

Stratejist Abdullah Çiftçi, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsün ardından meydana gelebilecek felaketi açıkladı.
İsrail tarafından dikkat çeken sözler: Türkiye dahil edilmeli
Dünya

İsrail tarafından dikkat çeken sözler: Türkiye dahil edilmeli

The Times Of İsrail gazetesi, Türkiye'nin Doğu Akdeniz Enerji Forumu'na mutlaka dahil edilmesi gerektiğini yazdı.
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı