YEE Avrupa'da yaşayan çocuklar için çevrimiçi Türkçe kursu başlattı

KÖLN (AA) - Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Batı Avrupa'da yaşayan ve anadili Türkçe olan 7-15 yaş arası çocuklar için internet üzerinden çevrimiçi Türkçe kursları başlattı.

Enstitü bu uygulamayla hızlanan dijitalleşme sürecini fırsata çevirerek, Türkçe'yi daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor.

Köln'den koordine edilen derslerden Almanya, Avusturya, Fransa, Belçika, İsviçre, İngiltere ve İtalya gibi ülkeler başta olmak üzere Batı Avrupa ülkelerindeki çocuklar yararlanabilecek.

Köln YEE Müdürü Yılmaz Bulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupa'daki Türkçe kaybına karşı internet üzerinden kurslar başlattıklarını ifade ederek, ilgi duyan gençleri kurslara katılmaya davet etti.



Bu kursların Türkçe öğretimi konusunda yeni imkanlar sağladığını belirten Bulut, "Batı Avrupa'da iki dilli yeni kuşaklarda Türkçe'nin geleceğini garanti altına almak için çaba gösteriyoruz" dedi.

Kurslar hakkında bilgi veren Bulut, şunları söyledi:

"Uygulama Batı Avrupa'da yaşayan ve ana dili Türkçe olan 7-15 yaş arası çocukları kapsıyor. Kurslara katılmak isteyen öğrenciler kayıtlarını Enstitünün sosyal medya hesapları üzerinden yapabiliyorlar. Yaş gruplarına göre yeterli sayıda başvuru alındığında kurslar hemen başlatılıyor. Çevrimiçi Türkçe kurslarına kayıt olmak için kurumun www.yeekoln.de adresine başvuru yapılabiliyor."