Yeditepe’nin gururla geçen 25 yılı

Buğra Kardan

Yeditepe Üniversitesi, Bedrettin Dalan öncülüğünde 1996 yılında İstanbul Eğitim ve Kültür (İSTEK) Vakfı tarafından kuruldu. Üniversite, ilk yıllarında Acıbadem, Göztepe, Kartal, Büyükada, Üsküdar ve Nakkaştepe’de eğitimini sürdürdü. 2000 yılında ise Diş Hekimliği hariç tüm fakültelerini ve birimlerini Ataşehir’deki 26 Ağustos Yerleşimi’nde topladı.

Büyük bir aile

Bugün Yeditepe Üniversitesi, çağdaş akademik eğitiminin yanı sıra laboratuvarları, sosyal alanları, spor tesisleri ve yurtları da bünyesinde barındıran sürdürülebilir kampüsüyle ön planda. Üniversite, 25 yılda verdiği 48 binden fazla mezunu, 22 binden fazla öğrencisi ve 3 bin 600’den fazla çalışanıyla büyük bir aileyi oluşturuyor. Kendine güvenen, dünyayı kucaklayan, çağdaş, araştırmacı, yenilikçi binlerce Yeditepeli dünyanın her yerinde aranan profesyoneller arasına girmeye devam ediyor. Sağlıktan mühendisliğe, hukuktan eğitime, mimarlıktan sanata her alanda akademisyenler ve öğrenciler birlikte öğreniyor, sentezliyor, üretiyor; birlikte gelişiyor. Öz kaynaklarıyla gerek araştırmaları gerek projeleri destekleyen Yeditepe Üniversitesi, hem akademik hem sosyal imkânları sayesinde tam çeyrek asırdır Türkiye’nin öncü yükseköğretim kurumlarından biri olmanın gururunu yaşıyor ve yaşatıyor.

Dünya vatandaşı yetiştiriyor

Bilimin, sanatın dünyayla iletişim ya da etkileşimle geliştirilebileceği gerçeğinden hareketle çalışmalarına daima devam eden Yeditepe Üniversitesi, 70 ülkede 700’e yakın Erasmus ve Exchange değişim programlarıyla öğrencilerine uluslararası vizyon kazandırıyor. Onları birer dünya vatandaşı olarak yetiştiriyor.

8 dil öğretiyor

Sahip olduğu uluslararası görüş doğrultusunda İngilizce eğitim veren üniversite, öğrencilerine 8 yabancı dil öğrenme olanağı da sunuyor. Ayrıca tarihinden ilham alarak bugün aynı azim ve kararlılıkla Türkiye ve dünyanın güzel geleceği için çalışmaya devam ediyor. Atatürk’ün yaktığı meşaleyi gururla taşıyan on binlerce ferdiyle Yeditepe Ailesi, geleceği ilmek ilmek dokuyor.

Öne çıkan yönleri

Yeditepe Üniversitesi’nin öne çıkan yönleri şöyle:

Türkiye’de kurulan 4. vakıf üniversitesi,

Lisans öğrenci sayısında 3’üncü,

Lisans program sayısında 3’üncü,

Lisansüstü öğrenci sayısında 2’nci,

Lisansüstü program sayısında 4’üncü,

Uluslararası öğrenci sayısında 16’ncı,

Akademisyen sayısında 3’üncü.

Türkiye'nin öncüsü

Üniversite için önemli tarihler ve dikkat çeken hususlar şu şekilde:

Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA) Kurumsal Değerlendirme Programı’ndan geçen Türkiye’nin ilk vakıf üniversitesi

1996: Vakıf Üniversiteleri içinde ilk Diş Hekimliği Fakültesi

2007: JCI tarafından akredite edilen ilk Türk Üniversite Hastanesi

2009: JCI tarafından akredite edilen ilk Diş Hastanesi

EFP (Avrupa Periodontoloji Derneği) tarafından akredite edilen ilk Diş Hekimliği Fakültesi

ADEE (Avrupa Birliği Diş Hekimliği Eğitim Derneği tarafından akredite edilen ilk ve tek Diş Hekimliği Fakültesi

Vakıf Üniversiteleri içinde ilk Antropoloji Bölümü

2002 Vakıf Üniversiteleri içinde ilk Eczacılık Fakültesi

ECZAK (Ulusal Eczacılık Eğitimi Akreditasyon Kurulu) ve ECZADER (Eczacılık Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) tarafından akredite edilen ilk Eczacılık Fakültesi

Vakıf üniversiteleri içinde ilk Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü

Vakıf üniversiteleri içinde ilk Gıda Mühendisliği Bölümü

Vakıf üniversiteleri içinde ilk Hukuk Fakültesi

Vakıf üniversiteleri içinde ilk Tıp Fakültesi,

2017: İlk Antimikrobiyal Hastane

