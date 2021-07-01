Yeditepe’nin gururla geçen 25 yılı
26 Ağustos 1996’da eğitim vermeye başlayan Yeditepe Üniversitesi, bu yıl 25’inci kuruluş yıldönümünü kutlamanın gururunu yaşıyor.
Buğra Kardan
Yeditepe Üniversitesi, Bedrettin Dalan öncülüğünde 1996 yılında İstanbul Eğitim ve Kültür (İSTEK) Vakfı tarafından kuruldu. Üniversite, ilk yıllarında Acıbadem, Göztepe, Kartal, Büyükada, Üsküdar ve Nakkaştepe’de eğitimini sürdürdü. 2000 yılında ise Diş Hekimliği hariç tüm fakültelerini ve birimlerini Ataşehir’deki 26 Ağustos Yerleşimi’nde topladı.
Büyük bir aile
Bugün Yeditepe Üniversitesi, çağdaş akademik eğitiminin yanı sıra laboratuvarları, sosyal alanları, spor tesisleri ve yurtları da bünyesinde barındıran sürdürülebilir kampüsüyle ön planda. Üniversite, 25 yılda verdiği 48 binden fazla mezunu, 22 binden fazla öğrencisi ve 3 bin 600’den fazla çalışanıyla büyük bir aileyi oluşturuyor. Kendine güvenen, dünyayı kucaklayan, çağdaş, araştırmacı, yenilikçi binlerce Yeditepeli dünyanın her yerinde aranan profesyoneller arasına girmeye devam ediyor. Sağlıktan mühendisliğe, hukuktan eğitime, mimarlıktan sanata her alanda akademisyenler ve öğrenciler birlikte öğreniyor, sentezliyor, üretiyor; birlikte gelişiyor. Öz kaynaklarıyla gerek araştırmaları gerek projeleri destekleyen Yeditepe Üniversitesi, hem akademik hem sosyal imkânları sayesinde tam çeyrek asırdır Türkiye’nin öncü yükseköğretim kurumlarından biri olmanın gururunu yaşıyor ve yaşatıyor.
Dünya vatandaşı yetiştiriyor
Bilimin, sanatın dünyayla iletişim ya da etkileşimle geliştirilebileceği gerçeğinden hareketle çalışmalarına daima devam eden Yeditepe Üniversitesi, 70 ülkede 700’e yakın Erasmus ve Exchange değişim programlarıyla öğrencilerine uluslararası vizyon kazandırıyor. Onları birer dünya vatandaşı olarak yetiştiriyor.
8 dil öğretiyor
Sahip olduğu uluslararası görüş doğrultusunda İngilizce eğitim veren üniversite, öğrencilerine 8 yabancı dil öğrenme olanağı da sunuyor. Ayrıca tarihinden ilham alarak bugün aynı azim ve kararlılıkla Türkiye ve dünyanın güzel geleceği için çalışmaya devam ediyor. Atatürk’ün yaktığı meşaleyi gururla taşıyan on binlerce ferdiyle Yeditepe Ailesi, geleceği ilmek ilmek dokuyor.
Öne çıkan yönleri
Yeditepe Üniversitesi’nin öne çıkan yönleri şöyle:
Türkiye’de kurulan 4. vakıf üniversitesi,
Lisans öğrenci sayısında 3’üncü,
Lisans program sayısında 3’üncü,
Lisansüstü öğrenci sayısında 2’nci,
Lisansüstü program sayısında 4’üncü,
Uluslararası öğrenci sayısında 16’ncı,
Akademisyen sayısında 3’üncü.
Türkiye'nin öncüsü
Üniversite için önemli tarihler ve dikkat çeken hususlar şu şekilde:
Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA) Kurumsal Değerlendirme Programı’ndan geçen Türkiye’nin ilk vakıf üniversitesi
1996: Vakıf Üniversiteleri içinde ilk Diş Hekimliği Fakültesi
2007: JCI tarafından akredite edilen ilk Türk Üniversite Hastanesi
2009: JCI tarafından akredite edilen ilk Diş Hastanesi
EFP (Avrupa Periodontoloji Derneği) tarafından akredite edilen ilk Diş Hekimliği Fakültesi
ADEE (Avrupa Birliği Diş Hekimliği Eğitim Derneği tarafından akredite edilen ilk ve tek Diş Hekimliği Fakültesi
Vakıf Üniversiteleri içinde ilk Antropoloji Bölümü
2002 Vakıf Üniversiteleri içinde ilk Eczacılık Fakültesi
ECZAK (Ulusal Eczacılık Eğitimi Akreditasyon Kurulu) ve ECZADER (Eczacılık Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) tarafından akredite edilen ilk Eczacılık Fakültesi
Vakıf üniversiteleri içinde ilk Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü
Vakıf üniversiteleri içinde ilk Gıda Mühendisliği Bölümü
Vakıf üniversiteleri içinde ilk Hukuk Fakültesi
Vakıf üniversiteleri içinde ilk Tıp Fakültesi,