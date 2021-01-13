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Eğitim Yeditepe Üniversitesi’ne, 7 öğretim üyesi alınacak
Eğitim

Yeditepe Üniversitesi’ne, 7 öğretim üyesi alınacak

Yeditepe Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü (İngilizce), İletişim Fakültesi Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü, Fen–Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı ve Tıp Eğitimi Anabilim Dalı kadrolarına tam zamanlı statüde Prof. Doç. ve Doktor Öğretim Üyeleri alacak.

Yeniakit Publisher
2021-01-13 13:39:00 -
Yeditepe Üniversitesi’ne, 7 öğretim üyesi alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre Yeditepe Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü (İngilizce), İletişim Fakültesi Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü, Fen–Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı ve Tıp Eğitimi Anabilim Dalı kadrolarına tam zamanlı statüde Prof. Doç. ve Doktor Öğretim Üyeleri alınacak. Belirtilen bölümlere aday olmak isteyenler 28.01.2021 tarihine kadar müracaatta bulunabilecek.

Başvuru adresi Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğü 26 Ağustos Yerleşimi, İnönü Mah., Kayışdağı Cad. 34755 Ataşehir/İstanbul belirtilirken, telefon numarası 0216 578 00 00 olarak veriliyor.

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