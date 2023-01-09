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Ekonomi Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alacak
Ekonomi

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alacak

Yeditepe Üniversitesi’nin ilanla duyurulan akademik birimlerinde açık bulunan Profesör kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26. maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri hükümlerine göre tam zamanlı statüde Öğretim Üyeleri alınacak.

Yeniakit Publisher
2023-01-09 13:17:00 -
Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Profesör kadrosu için, başvuracak adayların,

*2547  sayılı  Kanunun  26.maddesinde  belirtilen  şartlar  ile  başvuracağı  bölüm/anabilim  dalı  ve  başlıca  araştırma  eserini  belirttikleri  müracaat dilekçelerini,

*Fotoğraflı özgeçmişlerini,

*Nüfus cüzdanının noter onaylı suretini,

*Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini,

*Merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini, (YÖKDİL/YDS -85 puan olmalıdır- ya da ÖSYM tarafından eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavı)

*Erkek adayların askerlik durum belgelerini,

*Bilimsel yayınlarını,

*Kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları,

*Yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen 6 (Altı) takım dosyayı (1 Adet Hard-Copy ve 5 Adet CD/USB veya 6 adet CD/USB olacak şekilde) Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir.

Son Başvuru Tarihi: 23.01.2023

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