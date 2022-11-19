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Ekonomi Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
Ekonomi

Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre öğretim üyesi alınacak.

Yeniakit Publisher
2022-11-19 14:55:00 -
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Yeditepe Üniversitesi ilanda belirtilen biriminde açık bulunan Profesör kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26.maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri hükümlerine göre tam zamanlı statüde Öğretim Üyesi alınacaktır.

 BAŞVURU İŞLEMLERİ:

İlan Tarihi : 18.11.2022
Son Başvuru Tarihi : 02.12.2022
Profesör kadrosu için, başvuracak adayların,
*2547 sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartlar ile başvuracağı bölüm/anabilim dalı ve başlıca araştırma eserini belirttikleri müracaat dilekçelerini,
*Fotoğraflı özgeçmişlerini,
*Nüfus cüzdanının noter onaylı suretini,
*Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini,
*Merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini, (YÖKDİL/YDS -85 puan olmalıdır- ya da ÖSYM tarafından eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavı)
*Erkek adayların askerlik durum belgelerini,
*Bilimsel yayınlarını,
*Kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları,
*Yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen 6 (Altı) takım dosyayı (1 Adet Hard-Copy ve 5 Adet CD/USB veya 6 adet CD/USB olacak şekilde) Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir.
Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
(Yurtdışından alınan tüm diplomaların ilgili makamlarca denkliğinin alınmış olması gerekmektedir. 

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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