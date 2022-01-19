Yeditepe Üniversitesi akademik personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Kabul Edilecek Başvuru Şekli : Şahsen veya Posta ile (Başvuru belgeleri hiçbir şekilde iade edilmez.) Başvurular ilgili fakülte dekanlıklarına yapılmaktadır.

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi : Ön değerlendirme ve değerlendirme sonuçları, Üniversitemizin web sitesinde duyurulacaktır. www.yeditepe.edu.tr

Başvurular 01.02.2022 tarihine kadar kabul edilecek olup Değerlendirme Tarihi: 02.02.2022’dir.

Yazılı Sınav Giriş Tarihi, Yeri ve Saati: 03.02.2022

Ticari Bilimler Fakültesi Binası Z-20 (zemin kat)

Saat: 10:00 - 12:00

Sonuç Açıklama Tarihi: 04.02.2022

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