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Ekonomi Yeditepe Üniversitesi akademik personel alacak
Ekonomi

Yeditepe Üniversitesi akademik personel alacak

Yeditepe Üniversitesi’ne 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31. maddesi ile 09 Kasım 2018 tarihli, 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ”in ilgili maddeleri uyarınca unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Elemanları alınacak.

Yeniakit Publisher
2022-01-19 15:33:00 -
Yeditepe Üniversitesi akademik personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Kabul Edilecek Başvuru Şekli : Şahsen veya Posta ile (Başvuru belgeleri hiçbir şekilde iade edilmez.) Başvurular ilgili fakülte dekanlıklarına yapılmaktadır.

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi : Ön değerlendirme ve değerlendirme sonuçları, Üniversitemizin web sitesinde duyurulacaktır.  www.yeditepe.edu.tr

Başvurular 01.02.2022 tarihine kadar kabul edilecek olup Değerlendirme Tarihi: 02.02.2022’dir.

Yazılı Sınav Giriş Tarihi, Yeri ve Saati: 03.02.2022

Ticari Bilimler Fakültesi Binası Z-20 (zemin kat)

Saat: 10:00 - 12:00

Sonuç Açıklama Tarihi: 04.02.2022

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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