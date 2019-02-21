Yeditepe Dilek Ödülleri 7. kez sahiplerini bulacak Yeditepe Üniversitesi öğrencisinin seçtiği “yılın en iyileri”, 25 Şubat Pazartesi günü Yeditepe Dilek Ödülleri’nde buluşacak.

Toplumun her kesiminden ihtiyaç sahibi insanlarla gönüllüleri bir araya getiren Yeditepe Üniversitesi Dilek Gönüllüleri, Yeditepe Dilek Ödülleri’nin 7’ncisini gerçekleştiriyor. Bu yıl da düzenlenen anketler sonucu 5 binden fazla Yeditepe Üniversitesi öğrencisinin seçtiği “yılın en iyileri”, 25 Şubat Pazartesi günü Yeditepe Dilek Ödülleri’nde buluşacak. Üniversitelerde sosyal sorumluluk alanında yapılmış ilk ödül töreni olma özelliği taşıyan Yeditepe Dilek Ödülleri, bu yıl kültür, sanat, spor ve medyanın da aralarında bulunduğu 35 kategoride veriliyor. “En iyilere” ödüllerin verildiği geceden elde edilen gelir, Yeditepe Üniversitesi Dilek Gönüllüleri’nin gerçekleştirdikleri projelere kaynak olarak aktarılıyor.



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