Yedikule Hisarı yıllar sonra kapılarını yeniden açıyor

İSTANBUL (AA) - Tarihi Yedikule Hisarı restorasyon çalışmalarının ardından tekrar ziyaretçileriyle buluşmaya hazırlanıyor.

Türkiye'nin ve dünyanın en eski açık hava müzelerinden biri olan hisarda devam eden restorasyon çalışmalarına ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada Yedikule Hisarı'nın uzun yıllardır şehrin hafızasında bulunmadığına dikkati çekerek, "Ben İstanbul'da doğdum büyüdüm ama Yedikule Hisarı'nın şehrin hafızasında yer almadığını görüyorum. Bizans ve Osmanlı dönemlerinin izleriyle çok katmanlı tarihi, kültürel ve mimari birikimi bünyesinde barındıran Yedikule Hisarı'nı tekrardan şehrin hafızasına kazandıracağız." dedi.

Hisarın gelecekte İstanbul'da ve dünyada heyecan uyandıracak bir kültür ve sanat destinasyonu olacağına işaret eden Turan, "Fatih Belediyesi tüm Türkiye'deki kültür envanterinin yüzde 10'una ev sahipliği yapan bir lokasyon. Bu sebeple bir ilçe belediyesi olarak kültürel mirası koruma müdürlüğü kurduk. Tarihi yapılara yönelik çalışmaları çok önemsiyoruz ve Yedikule Hisarı'nın restorasyonu için de alanında yetkin uzmanların bulunduğu bir bilim kurulu oluşturduk." şeklinde konuştu.

Önceki yıllarda hisarın geniş katılımlı konser ve etkinliklere ev sahipliği yaptığını belirten Turan, "Ancak Yedikule Hisarı çok büyük konserler için uygun bir alan değil çünkü çok tarihi bir alan. Biz burada sınırlı sayıda küçük çaplı konserler, sergiler ve uluslararası nitelikte kültür ve sanat faaliyetlerine ev sahipliği yapacağız." ifadesini kullandı.

- "Yedikule Hisarı'nı yeniden şehrin hafızasına kazandıracağız"

En kısa sürede projeyi hayata geçirerek Yedikule Hisarı'nı yeniden halkla buluşturmayı hedeflediklerini vurgulayan Turan, Yedikule Hisarı restorasyonunun yıllara yayılarak etap etap gerçekleştirileceği bilgisini verdi.

Restorasyon sonrasında İstanbul'u fetheden yedinci Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet ve Roma İmparatoru I. Theodosius'un da arasında bulunduğu isimlerin hikayelerinin anlatılacağı bir müze kurulacağını anlatan Turan, şunları ekledi:

"Hisar'da restorasyon devam ederken müze olarak tematik grupların ziyaretine açılacak. Dünyada benzer örnekleri olan dinamik bir restorasyon gerçekleştiriliyor. Burası İstanbul'un fethinden sonra kültürel anlamda Osmanlı ve Bizans'ın buluştuğu noktalardan biri. Uluslararası düzeyde bir sanat galerisi, buraya verilecek yeni fonksiyonlardan."

- "Fatih Mescidi yeniden ihya edilecek"

Yedikule Hisarı restorasyon projesi mimari Celaleddin Çelik ise Hisar'ın bugüne kadar ulaşmasından ve restorasyonunu yapan ekipte yer almakta duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Her kalıntıyı ve her anıtı hassasiyetle koruyup nezaketle ve yetkinlikle ele alacaklarını kaydeden Çelik, "Bunları sonraki nesillere aktarmak üstümüzde büyük bir vazife. Burayı bulduğumuz haliyle korumak da yeterli değil. Yaşayan, yaşatılan bir yer haline dönüştürmek ve çağdaş koruma anlayışıyla her bir taşın, her bir köşenin çok kıymetli olduğu bilinciyle bunu uluslararası düzlemde anlatabilecek mekansal düzenlemeler yapmak da boynumuzun borcudur." diye konuştu.

Çelik, Yedikule Hisarı'nın içerisinde yer alan ve İstanbul'un fethinden sonra yapılan ilk cami olan Fatih Mescidi'nin de ihya edileceğine değinerek, "Burayı çağdaş restorasyon standartlarında Avrupa'da ve dünyanın başka yerlerinde de örnek gösterilecek bir anlayışla ele alıyoruz." dedi.

İstanbul'un sur içindeki ilk mescitlerinden biri olan Fatih Mescidi'nin özgün bir minaresi, çeşmesi, su haznesi ve temelleriyle bugüne kadar ulaştığı bilgisini paylaşan Çelik, şunları ekledi:

"Bugüne ulaşan kalıntıların korumaya değer çok önemli bir Osmanlı arkeolojisi olduğunu düşünüyoruz. Buranın minareyi tekrar tamamlamak ve diğer mescidin temellerini de koruyarak sergilemek üzerine yeni bir yaklaşımla ele aldığımız bir projesi var. Çok ses getirecek ve örnek gösterilecek bir iş olacağını ümit ediyoruz."

Toplantının ardından Turan, bilim kurulu üyeleri ve basın mensupları Yedikule Hisarı'nda gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarını inceledi.

İstanbul'un sembol yapılarından kabul edilen Yedikule Hisarı, restorasyon sürecinde aşamalı olarak ziyarete açık olacak. Hisar bu süreçte müzik dinletileri, ulusal ve uluslararası sergilerle kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapacak. Yedikule Hisarı'nda uluslararası düzeyde bir sanat galerisi Yedikule'de izi olan önemli şahsiyetlerin hikayelerinin anlatılacağı bir müze de yer alacak.