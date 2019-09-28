Yedikleri yemekten zehirlenen askerler hastaneye kaldırıldı!

Ajanslarda yer alan habere göre, Adapazarı 7. Komando Tugay Komutanlığı Taşkısığı Kışlasında 50 asker yedikleri akşam yemeğinden sonra karın ağrısı ve bulantı şikayeti başladı.

Askerler, çevre hastanelere sevk edildi. Hastaneye kaldırılan askerlerden çoğu tedavi edildikten sonra taburcu edildi.

İnceleme başlatıldı

Askerlerin neden zehirlendiğine ilişkin inceleme başlatıldı.

Yerel medya "102 asker zehirlendi" dedi

Öte yandan yerel medyada yer alan haberlerde sayının 102 olduğu belirtildi.

Sakarya Yenihaber'de yer alan habere göre; Yenikent Devlet Hastanesi; 40, Toyota Acil Yardım Hastanesi; 20, Akyazı Devlet Hastanesi; 34, SEAH 8 olmak üzere kışladan askerler hastanelere nakledildi.

8 askerin tedavisi sürüyor

Hastanelerde tedavi altına alınan askerlerin büyük bölümü taburcu edilirken, gıda zehirlenmesini daha ağır yaşayanlardan 8 asker Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavileri sürüyor.

Menüdeki yemeklerden numune alındı

Askerlerin şikayetleri ve ilk bulgulara 100'den fazla askerin yedikleri yemekten zehirlendikleri ve akşam yemeğindeki köfte ve diğer yemeklerden numune alındığı öğrenildi.

Askerlerimizi zehirlenmesine sebep olabileceği düşünülen menüde; çorba, makarna ve köfte yer alıyor.

Daha önce de Bayburt'ta yaşanmıştı

Bayburt İl Jandarma Komutanlığı'nda akşam yemeği yiyen askerlerden 35'i, mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırılmıştı. Askerlerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu ve tedavilerinin ardından taburcu edileceği bildirilmiş,askerlerin yediği yemeklerden incelenmek üzere numune alınmıştı.