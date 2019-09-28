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Yedikleri yemekten zehirlenen askerler hastaneye kaldırıldı!

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan bir kışlada 50 askerin yedikleri akşam yemeğinden zehirlenerek hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Yerel medya ise zehirlenen asker sayısını 102 asker olarak verdi.

28 Eylül 2019 Cumartesi 22:08
Yedikleri yemekten zehirlenen askerler hastaneye kaldırıldı!

Ajanslarda yer alan habere göre, Adapazarı 7. Komando Tugay Komutanlığı Taşkısığı Kışlasında 50 asker yedikleri akşam yemeğinden sonra karın ağrısı ve bulantı şikayeti başladı.

Askerler, çevre hastanelere sevk edildi. Hastaneye kaldırılan askerlerden çoğu tedavi edildikten sonra taburcu edildi.

İnceleme başlatıldı

Askerlerin neden zehirlendiğine ilişkin inceleme başlatıldı.

Yerel medya "102 asker zehirlendi" dedi

Öte yandan yerel medyada yer alan haberlerde sayının 102 olduğu belirtildi. 

Sakarya Yenihaber'de yer alan habere göre; Yenikent Devlet Hastanesi; 40, Toyota Acil Yardım Hastanesi; 20, Akyazı Devlet Hastanesi; 34, SEAH 8 olmak üzere kışladan askerler hastanelere nakledildi.

8 askerin tedavisi sürüyor

Hastanelerde tedavi altına alınan askerlerin büyük bölümü taburcu edilirken, gıda zehirlenmesini daha ağır yaşayanlardan 8 asker Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavileri sürüyor.

Menüdeki yemeklerden numune alındı

Askerlerin şikayetleri ve ilk bulgulara 100'den fazla askerin yedikleri yemekten zehirlendikleri ve akşam yemeğindeki köfte ve diğer yemeklerden numune alındığı öğrenildi.

Askerlerimizi zehirlenmesine sebep olabileceği düşünülen menüde; çorba, makarna ve köfte yer alıyor.

Daha önce de Bayburt'ta yaşanmıştı

Bayburt İl Jandarma Komutanlığı'nda akşam yemeği yiyen askerlerden 35'i, mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırılmıştı. Askerlerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu ve tedavilerinin ardından taburcu edileceği bildirilmiş,askerlerin yediği yemeklerden incelenmek üzere numune alınmıştı.

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Haber Tarihi: 28 Eylül 2019 Cumartesi 22:08
  1. Sakarya
  2. Bayburt
  3. Adapazarı 7. Komando Tugay Komutanlığı Taşkısığı Kışlası
  4. zehirlenen askerler
  5. ZEHİRLENME

YORUM YAZ

  • Vatansever Vatansever 1 dk önce
    Bu gibi durumlar epeyce yaşanır oldu. Barajlardaki balık ölümleri de ayrı bir sorun netice de içme suyu olarak da kullanılmakta!!!?? Birileri var bu işlerin arkasında!
  • hercaihercai23 dk önce
    BI YA..AGIN TEKI YEMEGIN ICINE O ZEHIRI KATMISTIR! BU ADAMLAR INCELENMELI. BIR KISI ZEHIRLENSE NEYSE AMA BU KESIN ZEHIRLENME.
  • BALAMBALAM52 dk önce
    Kıymetli Askerlerimize geçmiş-olsun. Rabbim acil şifalar versin.
  • ErolErol1 sa önce
    ALLAH Acil şifalar versin askerimize

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