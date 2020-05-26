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Aktüel

Yedikleri mantardan zehirlenen 9 kişi tedavi altına alındı

Kayseri’nin Tomarza ilçesinde yedikleri mantardan zehirlenen aynı aileden 9 kişi tedavi altına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-05-26 11:22:39 -
Yedikleri mantardan zehirlenen 9 kişi tedavi altına alındı

Kayseri’nin Tomarza ilçesinde yedikleri mantardan zehirlenen aynı aileden 9 kişi tedavi altına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Tomarza ilçesinde meydana gelen olayda, dağdan toplanan mantarı yiyen A.D., S.D., A.D., Z.D., Z.D., H.K., F.K., F.K. VE S.K. bir süre sonra rahatsızlandı. Tomarza Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan şahısların, yedikleri mantardan zehirlendikleri belirlendi.


Buradaki tedavilerinin ardından Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılan 9 kişi, tedavi altına alındı.

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