0553 313 94 23

Yedigöller'de ilk kez "yediuyur" görüntülendi

Doğal güzellikleriyle ünlü Yedigöller Milli Parkı'nda ilk kez "yediuyur" isimli sürüngen görüntülendi

13 Eylül 2019 Cuma 16:38
Yedigöller'de ilk kez "yediuyur" görüntülendi

BOLU (AA) - Sonbahar aylarında Türkiye'nin en çok ziyaret edilen turizm noktalarından birisi olan Yedigöller Milli Parkı'nda ilk kez "yediuyur" adı verilen sürüngen görüntülendi.

Bolu'ya yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta bulunan ve özellikle de sonbahar aylarında binlerce fotoğraf ve doğa tutkununun ziyaret ettiği Yedigöller'de görev yapan Doğa Koruma ve Mili Parklar Şube Müdürlüğü yetkilileri bölgede Türkiye'de koruma altına alınan kemirgen türleri arasında yer alan yediuyura rastladı.

Daha önceden yapılan envanter çalışmalarında bölgede yaşadığı bilinen ancak hiç görüntülenemeyen yediuyur, milli parkın girişinde bulunan bekçi kulübesinde görüntülendi.

Bekçi kulübesinin ahşap duvarlarında yürüyen ve kendisini görüntülemek isteyenleri izleyen yediuyur, bir süre sonra bölgeden uzaklaştı.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 16:38
  1. Bolu
  2. Yedigöller
  3. yediuyur

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eski Ticaret Bakanı Tüfenkci, pancar alım kampanyası açılış törenine katıldı
    1. Eski Ticaret Bakanı Tüfenkci, pancar..
    2. Nevşehir Belediyesi 50 çocuğu sünnet..
    3. Antalya’da Hint rüzgarı esiyor
    4. Paris'te "kara cuma" yaşandı
    5. Başkan Gürkan Akçadağlı muhtarla bir..
    6. Malatya'da hurda ve kitap çalan kişi..
    7. CHP'li isim İzmir'deki belediyeleri..
    8. Aka’nın acı günü
    9. Sivasspor kafilesi İstanbul'a gitti
    10. Beylikdüzü Belediyesi 30 bin kişiye..
    11. 4. Uluslararası Sosyal Bilimler..
    12. Kadın ve gençlik merkezinde aşure..
    13. Milletvekili Dülger yapımı devam eden..
    14. Fransa’da vergi kaçıran milletvekili..
    15. Kırklareli'nde kaybolan 9 yaşındaki..
    16. Altının kilogramı 273 bin 600 liraya..
    17. Özel harekat polislerinden kaçak..
    18. Facia ucuz atlatıldı
    19. Oğuzeli Belediyesi vatandaşa aşure..
    20. Hayatını kaybeden asker toprağa verildi
    21. New York borsası alış ağırlıklı açıldı
    22. Görevini Mehmet Büyükekşi’ye devreden..
    23. "Yönetim anlamında şeffaflıktan hiçbir..
    24. Contemporary İstanbul, Vodafone TV'den..
    25. Tatar: ’’Kıbrıs Türk halkı,..
    26. Gemlik 1. Kitap Fuarı kapılarını açıyor
    27. Alpay Özalan'dan bomba Davutoğlu..
    28. Muş Selcen Hatun Mesleki ve Teknik..
    29. İstanbul’da “drift” yapan magandalara..
    30. Engelli çift kursta tanışıp nişanlandı
    Bir isim daha AK Parti'den ihraç ediliyor
    Bir isim daha AK Parti'den ihraç ediliyor
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı
    Almanya'dan Yunanistan'a flaş Türkiye çağrısı
    Almanya'dan Yunanistan'a flaş Türkiye çağrısı
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    Fatih Altaylı’dan bomba kulis! ‘En çok konuşulan mesele ise iki bakanın görevde kalıp kalmayacağı’
    Fatih Altaylı’dan bomba kulis! ‘En çok konuşulan mesele ise iki bakanın görevde kalıp kalmayacağı’

    Günün Karikatürü

    13 Eylül 2019
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi
    Almanya'dan kritik Türkiye açıklaması!
    Almanya'dan kritik Türkiye açıklaması!