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Aktüel Yedigöller yolu kar ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapatıldı
Aktüel

Yedigöller yolu kar ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-23 15:25:58 -
Yedigöller yolu kar ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapatıldı

BOLU (AA) - Bolu'nun doğal güzellikleri ile ünlü Yedigöller Milli Parkı yolu kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Bolu Valiliğince kar yağışı ve buzlanma nedeniyle tehlike arz ettiği gerekçesiyle Yedigöller Milli Parkı yolunun ulaşıma kapatılması kararlaştırıldı.

Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve jandarma ekipleri tarafından yolun Sarıçam köyü sapağına beton bariyerler yerleştirildi.

Yedigöller'e gitmek isteyenler, bariyerin olduğu bölgeden geri dönüyor.

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