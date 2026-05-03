Siyaset Seküler bağnazlar kudurmuştu! Bakan Çiftçi Abdülhamit Han tablosu hakkında konuştu
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin odasına astığı Abdülhamit Han tablosu seküler kesimde rahatsızlığa neden olmuştu. Bakan Çiftçi tabloya dair açıklama yaptı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, milli ve manevi konulardaki tavizsiz duruşuyla seküler bağnazları çileden çıkardı. Hafız olması sebebiyle de sürekli hedef alınan Bakan Çiftçi’yi, göreve geldiği günden bu yana eleştirilmek için bahane aradılar. Son olarak Bakan Çiftçi’nin makam odasına astığı Sultan 2’nci Abdülhamit Han tablosu gericilerin diline dolandı.

Gazeteci Ferhat Murat’a konuşan Bakan Çiftçi, şunları söyledi:

 

Ben kaymakamlık ve valilik yaptığım yerlerde de Abdülhamit Han’ın tablosunu odama asmıştım. O dönemde çok gündem olmamıştı. Şimdi gündeme geldi.

Abdülhamit Han sahip olduğu özelliklerle, yaptığı hizmetlerle ve uyguladığı denge politikası ile kadim geçmişimize büyük katkı sağlayan bir şahsiyettir. Kıymetini bilmemiz gereken bir isimdir.

Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman, Yavuz Sultan Selim gibi padişahların resimleri görece daha fazla asılır.

 

İsmail Kahraman’ın Meclis Başkanı olduğu dönemde birlikte gittiğimiz Avustralya’nın Hobart Adası’nda (Avustralya'nın ada eyaleti Tazmanya'nın başkenti ve en kalabalık şehri) tablosunun asıldığını gördüm.

Bugün uçakla dahi iki günde ulaşabilecek bir yere 110 yıl önce İslam’a hizmet etmek için bir Halife göndermiş birinin kendi topraklarında da gereken saygıyı göstermek gerekir.

Maneviyatı da üzerimizde olsun istedim.

Ecdad düşmanı CHP zihniyeti yine iş başında! Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ve ırkçı Ümit Özdan'dan Sultan Abdülhamid Han'a çirkin saldırı!
"Abdülhamid Han Düşmanlığı Bitmiyor": Mustafa Armağan'dan Bornova Belediye Başkanı'na Sert Tepki!
Maden işçilerinden Bakan Mustafa Çiftçi'ye teşekkür ziyareti
İçişleri Bakanı Çiftçi'den başıboş köpeklerle mücadelede kararlılık mesajı
O tablo birilerinin kimyasını bozdu! İşte Abdülhamid Han mesajının perde arkası
Bozok

Çok güzel yapmışsın Allah razı olsun Bakanım.

Yasemin

ÇOK da iyi oldu BAKANIM gerçek Milli Yerli BAKAN olduğunuzu gösterdiniz, yıllar önce Kur'an Azimüşşan kursunda Ecdadımız OSMANLI padişahları resmi vardı, sonradan öğrendiğimiz fetocu yırttı kaldırdı yerine sonra o mu dedi de atatürk resmi kondu mescitlere toplansa atatürk resimleri
