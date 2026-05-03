Seküler bağnazlar kudurmuştu! Bakan Çiftçi Abdülhamit Han tablosu hakkında konuştu

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, milli ve manevi konulardaki tavizsiz duruşuyla seküler bağnazları çileden çıkardı. Hafız olması sebebiyle de sürekli hedef alınan Bakan Çiftçi’yi, göreve geldiği günden bu yana eleştirilmek için bahane aradılar. Son olarak Bakan Çiftçi’nin makam odasına astığı Sultan 2’nci Abdülhamit Han tablosu gericilerin diline dolandı.

Bakan Çiftçi tabloya dair açıklama yaptı.

Gazeteci Ferhat Murat’a konuşan Bakan Çiftçi, şunları söyledi:

Ben kaymakamlık ve valilik yaptığım yerlerde de Abdülhamit Han’ın tablosunu odama asmıştım. O dönemde çok gündem olmamıştı. Şimdi gündeme geldi.

Abdülhamit Han sahip olduğu özelliklerle, yaptığı hizmetlerle ve uyguladığı denge politikası ile kadim geçmişimize büyük katkı sağlayan bir şahsiyettir. Kıymetini bilmemiz gereken bir isimdir.

Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman, Yavuz Sultan Selim gibi padişahların resimleri görece daha fazla asılır.

İsmail Kahraman’ın Meclis Başkanı olduğu dönemde birlikte gittiğimiz Avustralya’nın Hobart Adası’nda (Avustralya'nın ada eyaleti Tazmanya'nın başkenti ve en kalabalık şehri) tablosunun asıldığını gördüm.

Bugün uçakla dahi iki günde ulaşabilecek bir yere 110 yıl önce İslam’a hizmet etmek için bir Halife göndermiş birinin kendi topraklarında da gereken saygıyı göstermek gerekir.

Maneviyatı da üzerimizde olsun istedim.