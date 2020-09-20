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Aktüel Yedigöller hafta sonu doğa tutkunlarının ilgi odağı oldu
Aktüel

Yedigöller hafta sonu doğa tutkunlarının ilgi odağı oldu

Yeniakit Publisher
2020-09-20 10:29:50 -
Yedigöller hafta sonu doğa tutkunlarının ilgi odağı oldu

BOLU (AA) - Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Yedigöller Milli Parkı, hafta sonunda tatilcilerin uğrak noktası oldu.

Bolu kent merkezine yaklaşık 40 kilometre uzakta bulunan, ismini bünyesinde barındırdığı Büyükgöl, Seringöl, Deringöl, Nazlıgöl, Küçükgöl, İncegöl ve Sazlıgöl'den alan Yedigöller, hafta sonunda yerli ve yabancı tatilcilerin akınına uğradı.

Yoğun ilgi nedeniyle tatilciler, milli parkta araçlarını park edecek ve piknik yapacak yer bulmakta zorlandı.

Günübirlik ya da çadır ve karavanda konaklamak için milli parka gelenler, doğayla iç içe olmanın keyfini çıkardı.

Ziyaretçiler, milli parkın sunduğu kartpostallık manzarada fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında jandarma ekipleri tarafından Hayat Eve Sığar (HES) kodu kontrolünün ardından parka girişlerine izin verilen ziyaretçiler, sosyal mesafe, maske ve hijyen kuralına uymaları konusunda sık sık uyarıldı.

Tatilcilerin orman yangınlarına karşı mangal, piknik tüpü ve ocak yakmamaları da istendi.

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