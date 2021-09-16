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Dünya Yediği tokadı unutan Paşinyan yine kaşınıyor
Dünya

Yediği tokadı unutan Paşinyan yine kaşınıyor

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan ve Nahçivan arasında kurulması planlanan koridora izin vermeyeceklerini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-09-16 21:36:00 - 2021-09-16 21:46:50
Yediği tokadı unutan Paşinyan yine kaşınıyor

Ermenistan, 10 Kasım tarihinde Azerbaycan ve Rusya liderleriyle imzalanan anlaşma ile Karabağ'dan çekilmişti.

Nahçivan koridoru, Azerbaycan'ı Türkiye ile birleştirecekti.

Anlaşmaya göre; Ermenistan'dan Karabağ'a erişimine sağlayan yola karşılık, Azerbaycan-Nahçıvan bağlantısı için koridor açılacak, Türk ve Rus barış gücü bölgeye konuşlanacaktı.

Koridor, anlaşmadaki Azerbaycan ve Türkiye lehine olan en önemli maddeydi.

Paşinyan "izin vermeyeceğim" dedi

Ancak Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'dan konuyla ilgili yeni bir açıklama geldi.

Paşinyan "Nahçıvan'dan Azerbaycan'a geçiş için Koridor oluşmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

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