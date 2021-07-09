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Medya Yediği haltı böyle itiraf etti... Özlem Gürses’ten CHP’ye ‘emrinizdeyim’ telefonu
Medya

Yediği haltı böyle itiraf etti... Özlem Gürses’ten CHP’ye ‘emrinizdeyim’ telefonu

Kendisini ‘gazeteci’ etiketiyle lanse eden CHP’li Özlem Gürses, katıldığı bir programda "Adayın kim olduğunu bilmeden CHP Genel Merkezi'ne telefon açıp, gönüllüye ihtiyacınız olursa ben evdeyim dedim." açıklamasında bulundu. Gazeteci kılıklı Gürses’in yediği haltı utanmadan sıkılmadan anlatması ‘pes’ dedirtti.

Yeniakit Publisher
2021-07-09 15:18:00 - 2021-07-09 15:26:50

Kendilerinden olmayan herkesi ‘yandaş’ etiketiyle hedef gösteren muhalefet ve medyadaki uzantıları yaptıkları açıklamalarda asıl ‘taraflı ve yandaş’ olanların kendilerini olduklarını itiraf ediyor.

Halk TV’de program da sunan CHP’li sözde gazeteci Özlem Gürses, katıldığı bir programda nasıl CHP’ye çalıştığını anlattı.

"CHP Genel Merkezi'ne telefon açtım"

Gürses “Adayın kim olduğunu bilmeden CHP Genel Merkezi'ne telefon açıp, gönüllüye ihtiyacınız olursa ben evdeyim dedim." açıklamasını yaptı.

Daha önce "Bir gazeteci bir siyasetçinin kampanyasında gönüllü çalışmaz" diyerek ‘tarafsızlık’ edebiyatı yapan Gürses’in CHP’için gönüllü olmaya niyet ettiğini utanmadan sıkılmadan anlatması “yüzsüzlüğün bu kadarı” yorumlarına neden oldu.

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Yorumlar

CAKMA KONTROLLU T.GAZETECILER CEMIYETI GOREVE! uyelukten atmayin, DERHAL ODULLENDIRIN, CUNKU BU SIZDEN:))

topunuz cakmaysinuz, naylonsunuz, meslekle ilgisiz siyasi tetikcisinuz bu halinizle
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