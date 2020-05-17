Yediği cezadan 1 ay sonra dışarı çıktı, izni ayakkabı boyayarak geçirdi

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde 1 ay önce sokağa çıkma kısıtlamasını delen 68 yaşındaki ayakkabı boyacısı, yediği cezadan sonra ilk defa dışarı çıktığını belirtti. Ahmet Toygar, verilen izni ayakkabı boyayarak geçirdi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkması sınırlandırılan ayakkabı boyacısı 68 yaşındaki Ahmet Toygar, 1 ay önce sokakta olduğu için kendisine 392 lira ceza yazan polis ekiplerine görevlerini yaptıkları için teşekkür etmişti. 1 ay sonra sokağa çıktığını ifade eden Toygar, “Ben ayakkabı boyacılığı yaparak geçimimi sağlıyorum. 1 ay önce pazara çıkarken ceza yemiştim. Daha yeni dışarı çıkıyorum. Ayakkabı boyayarak bize verilen zamanı geçireceğim. Başka yapacağım bir şey yok” diye konuştu.