Yediemin otoparkındaki araçları çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Tuzla'da hacizli ve rehinli araçların olduğu otoparktaki 47 aracı parçalarına ayırarak sattıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.



Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık ile Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Tuzla'da bir yediemin otoparkındaki araçların çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.



Polis, yaptığı çalışmanın ardından şüphelilerin araçları tırlarla Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki bir otoparka götürdüğünü belirledi.



Otoparkta yapılan aramada iskelet halinde araçlar ve bazı yedek parçalar bulundu.



İstanbul ve Bursa'da yapılan operasyonda, aralarında otopark sahibi ve sorumlularının da bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan olayda, yediemin otoparkından araçların tırlara yüklenerek götürüldüğü anlar görülüyor.

