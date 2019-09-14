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Yediemin otoparkında yangın! 24 araç küle döndü

Bursa'da bulunan yediemin otoparkında meydana gelen yangında 24 araç kullanılamaz hale gelirken, otoparkın yanındaki geri dönüşüm deposu da zarar gördü.

14 Eylül 2019 Cumartesi 17:27
Yediemin otoparkında yangın! 24 araç küle döndü

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yediemin otoparkında çıkan yangın 2 saatlik müdahaleyle söndürüldü. Yangında 24 araç kullanılamaz hale gelirken, otoparkın yanındaki geri dönüşüm deposu da zarar gördü.

Osmangazi ilçesi Veysel Karani Mahallesi'nde bulunan 300 araçlık yediemin otoparkında saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, otoparkın yanındaki geri dönüşüm tesisine de sıçradı. Yükselen dumanlar, kentin birçok bölgesinden görülürken, araçlarda zaman zaman patlamalar meydana geldi. Bölgeye sevk edilen 18 itfaiye aracı, 6 su tankeri ve 47 itfaiye eri, yangına su ve köpükle müdahale etti.

24 araç kullanılmaz hale geldi

Otopark görevlileri ile vatandaşlar, bazı araçları otoparktan çıkarmak için büyük çaba sarf etti. Ekiplerin 2 saatlik müdahalesi sonucu yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında, geri dönüşüm tesisi ve otoparkın idari kısmı büyük zarar görürken, otomobil, kamyon ve minibüsten oluşan 24 araç kullanılmaz hale geldi. Yangın ve zarar gören araçlar, drone ile havadan da görüntülendi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 17:27
  1. Bursa
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