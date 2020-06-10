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Yerel

Yediemin otoparkında yangın

İstanbul'un Kartal ilçesinde bulunan yediemin otoparkında çıkan yangında 4 otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yeniakit Publisher
2020-06-10 12:54:00 -
Yediemin otoparkında yangın

Kartal'da yediemin otoparkında çıkan yangında 4 otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yakacık Mahallesi Vatansever Caddesi'ndeki yediemin otoparkında park halindeki bir otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede diğer araçlara da sıçrayan yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında 4 araç kullanılamaz hale gelirken, bazı otomobil ve motosikletlerde de ufak çaplı hasar oluştu.

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